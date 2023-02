Ezhaya (Astoi): «Per i tour operator italiani i ricavi del 2023 potranno registrare un +30%»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i tour operator il 2023 sarà l’anno del ritorno ai livelli pre pandemia. È questo il pensiero di Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi a cui fanno capo quasi 10mila imprese, che rimarca. «Per i tour operator italiani i ricavi del 2023 potranno registrare un +30% sul 2022 e pareggiare i dati 2019, cioè preCovid - aggiungendo -. Il 2022 ha traghettato il settore dei tour operator italiani verso la normalità. L’obiettivo è tornare ai livelli pre Covid, a quelli del 2019, l’ultimo anno buono prima della pandemia. I primi segnali che vediamo sull’estate 2023 sono molto incoraggianti. E ci fanno pensare che sarà un’ottima estate». Nel 2013 l’industria del turismo organizzato aveva registrato un giro d’affari di circa 13 miliardi. L’emergenza sanitaria causata dal Covid ha fatto crollare i ricavi a circa 3 miliardi nel 2020 e l’anno dopo intorno ai 2,5 miliardi. In altre parole in 20 mesi i tour operator hanno perso 20,5 miliardi. I primi segnali della ripartenza nel 2022. «È stato un anno che ha visto l’inverno fiaccato dalle restrizioni, ma con l’estate siamo gradualmente tornati alla normalità. E con la fine del 2022 abbiamo buttato alle spalle una crisi che ci ha colpito duramente» ricorda Ezhaya. Lo stop quasi totale del mercato ha portato alla chiusura di qualche tour operator. «Ci sono aziende che hanno chiuso ma non sono tantissime - continua il presidente di Astoi -. Grazie a quanto fatto coi governi e ai fondi che siamo riusciti a ottenere grazie anche alla Ue. Chi sta operando attualmente sul mercato può guardare con un certo ottimismo al futuro. Ora serve un piano sul turismo di lungo termine».