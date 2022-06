F1, in Azerbaijan vince Verstappen. Disastro Ferrari, le Red Bull prendono il largo

Bruciano quindi molto la rabbia e l'orgoglio dei piloti in rosso, soprattutto per Leclerc che, nel momento della debacle, era al primo posto. Sudatissimo e, a onor del vero, dovuto anche a una buona strategia del muretto, che aveva saputo intuire l'opportunità di trarre vantaggio da un primo cambio anticipato.



Ripercorrendo le fasi essenziali di questa domenica, si ricorda infatti che il monegasco non era partito al meglio, anzi: allo start c'era stato subito uno scatto di Perez, che aveva saputo mettere il muso al primo posto nei primissimi metri. E Leclerc non aveva mostrato un gran passo: infatti si era trovato a correre con Verstappen alle calcagna, attaccato a meno di un secondo.



Non meglio già nelle fasi iniziali anche per Sainz, che sin dai primi giri fatica a tenere il passo degli altri. Con Russell poco poco più indietro.



Nei primi giri, quindi, a far divertire il pubblico, come spesso accade, ci hanno pensato le lotte ‘di seconda fascia', in particolare quella fra un non del tutto atteso Gasly e un Hamilton ormai sempre in ritardo rispetto al suo giovane compagno di box. E oggi ancora di più impossibilitato a far meglio per un mal di schiena, più volte annunciato al muretto tramite la radio. Per gran parte di gara la Alpha Tauri ha dominato rispetto al sette volte campione, a un certo punto perfino con Tsunoda, ma alla fine la stella a tre punte ha avuto la meglio: ciononostante, il quinto di Gasly è beneaugurante per il pilota e il morale del team, che ha sede in Italia.



Problema idraulico e purtroppo il primo ritiro della corsa, alla quarta curva del giro nove, è per Carlos Sainz: bandiera gialla e virtual safety car. A un certo punto, ha tirato dritto mesto mesto, dopo una defaillance meccanica a bordo, tanto da non poter far niente di meglio che parcheggiare la monoposto in una delle poche vie di fuga del circuito semi-cittadino.