F1, ecco la nuova Ferrari. Elkann: «Il meglio dell’innovazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Eccole le immagini ufficiali della nuova Ferrari F1-75, la vettura che sarà affidata ai due giovani piloti del team di Maranello Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Mondiale di F1 2022 che partirà il 20 marzo prossimo. «La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali – ha spiegato John Elkann, il presidente della Casa di Maranello - e visto che quest'anno in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la vettura 2022 F1-75». Concludendo con un Forza Ferrari di incitamento per il team impegnato quest’anno a proporsi ai più alti livelli rispetto agli ultimi anni.

Per Mattia Binotto, il team principal della Ferrari «questa nuova macchina è l'espressione dell'impegno e della dedizione di ognuno di noi, di un gruppo di persone che hanno investito ogni risorsa in questa nuova auto. Un gruppo che si è rafforzato e di cui, personalmente, sono davvero orgoglioso.

Loading...

La F1-75, con il suo nome, ci ricorda che siamo ai 75 anni dalla prima vettura e con lei speriamo di scrivere nuove pagine che onorino la storia della nostra Scuderia».

Entusiasti della nuova “rossa” anche i due piloti. «È bellissima – si è sbilanciato Leclerc - adesso ci aspettiamo che sia veloce e in grado di competere per il Mondiale». Sainz è sembrato sorpreso positivamente dell’aspetto aggressivo della nuova monoposto. Come si poteva immaginare dalle nuove divise ufficiali, al tipico rosso Ferrari la nuova “rossa” aggiunge anche il nero che dà vita a uno schema di colori che ricorda molto le vetture del Cavallino scese in pista tra la fine degli anni ’80 e l'inizio degli anni ’90. A prima vista la monoposto 2022 mette in mostra delle ali che sono totalmente nere, così come la striscia che divide le pance dal fondo della vettura. Inoltre, sulla parte alta del cofano motore, ai nota il logo celebrativo dei 75 anni della Ferrari, sempre su sfondo nero, sotto il quale c’è anche il tricolore italiano.

La nuova F1-75 della Scuderia Ferrari è caratterizzata da una filosofia costruttiva molto diversa dalla Haas, il team satellite del Cavallino con cui, tuttavia, condivide sia la power unit che il cambio e la sospensione posteriore. Della monoposto non passano inosservate le pance che dispongono di un inedito scavo che dovrebbe migliorare il convogliamento dell'aria verso la parte posteriore. Anche le prese d'aria dei radiatori sono molto alte e strette, ma anche larghe, come del resto tutta la fiancata. Altrettanto inedita è la soluzione del muso a punta che è particolarmente innovativa anche rispetto a tutte le altre monoposto che si sono state svelate fino ad ora. La nuova Ferrari 2022 scenderà in pista la prossima settimana, il 23 e 24 febbraio per i primi test prima di volare in Bahrein per il primo dei 23 appuntamenti stagionali in programma.