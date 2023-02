F1, la Ferrari presenta la nuova SF-23. Leclerc: «L’obiettivo è vincere il Mondiale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

MARANELLO - Forza Ferrari sempre! Benedetto Vigna con questo saluto ha concluso il suo discorso a sponsor e ospiti, a pochi minuti dalla prima accensione della power unit della monoposto che ha inaugurato la stagione sportiva a Maranello. Si è vista debuttare la SF-23 nei suoi primissimi metri, prima con Leclerc, poi - dopo una lunga attesa per regolare sedile e pedali - con Sainz: due tornate e tre ciascuno. Pochissimo, perché ogni minuto conta e non si può togliere tempo prezioso allo ‘shakedown' per i filmati ufficiali e, soprattutto, alla prossima sessione in Bahrain, quando si dovranno verificare i progressi dell'inverno a parità di condizioni con gli avversari.

Forte ottimismo

In una giornata di quelle che passeranno alla storia, non è mancato un forte ottimismo, con un tono simile a quelli a cui ci aveva abituati Steve Jobs: «Sarà una monoposto che non avrà precedenti in termini di velocità». Solo che non si tratta di un telefonino, ma di un altro tipo di oggetto del desiderio. È l'auto da corsa più prestigiosa del mondo e i riflettori globali non fanno mancare la propria attenzione, perché la Ferrari è la Ferrari e, come tutti sanno, sono ormai tanti gli anni trascorsi dall'ultima vittoria mondiale di Raikkonen.

Loading...

Lo spirito è stato garantito anche da una giornata perfetta di sole, inizialmente fresca ma non troppo, davanti a un pubblico internazionale di stakeholder, media e, soprattutto, tanti, tanti tifosi. Una tribuna sulla pista di Fiorano piena di 500 persone vestite con le maglie del team: dipendenti, familiari e studenti invitati. E poi non pochi tifosi, quella con la T maiuscola, disposti a seguire la squadra in giro per il mondo.

Una giornata luminosa e memorabile, fortunata nel meteo ma anche beneagurante nella scelta del giorno: non è un caso che si sia voluto organizzare un evento importante di nuovo a Maranello – dopo anni di stop causa Covid e precedente “moda” di inaugurazioni solo in streaming-, con abbinata presentazione e demo day (questa la denominazione per rispettare il contingente di test a disposizione di ogni scuderia): solo pochi giri, ma lo schema è quasi quello dei vecchi tempi. Meno cilindri, meno rumore, meno pubblico, ma tanta partecipazione ed emotività: anche i camion dalla vicina strada salutavano i presenti in pista con i clacson.

Ottime anche le premesse dal punto di vista tecnico e “scaramantico”. L'auto innanzitutto era autentica, nessun ritardo o scusa: nessuno l'ha avvicinata troppo proprio per non rivelare dettagli e novità ai concorrenti. Ed è stato scelto proprio il giorno di San Valentino, per enfatizzare ancora di più, se possibile, l'anima, l'affetto e la cultura rossa che imperano nel team più noto e amato della Formula 1.