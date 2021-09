F1, festa per Verstappen: vince e conquista le leadership davanti al suo pubblico

4' di lettura

A 36 anni dall’ultima volta, firmata Niki Lauda, la Formula 1 torna a Zandvoort e vince un pilota olandese. Verstappen, Hamilton e Bottas il podio, con un colpo di scena alla fine: il finlandese toglie il giro veloce a Hamilton, facendo arrabbiare e tentare di rimediare il team Mercedes proprio all’ultima tornata, senza riuscirci. Una leggerezza, una svista o un gesto d’orgoglio, chi può dirlo. Di certo un sicuro “assist” per accelerarne la sostituzione con George Russell, il giovane emergente inglese, campione Gp 3 e Gp 2, atteso a Brackley dopo la stagione corrente.

Critiche alla pista ma gioia infinita degli olandesi - Una gran bella storia la vittoria dell’olandese al ritorno in Olanda. Tuttavia un po’ “inquinata” dalle critiche all’infrastruttura: a molti piloti e team non è gradita e quindi getta un’ombra su una domenica per certi aspetti perfetta. Peccato perché è stato un week-end pressoché perfetto, ma solo una settimana fa c’è stato un picco di impopolarità per la “non gara” belga, con le ampie critiche mosse su come è stata gestita la scelta di attendere e non dare un vero via all’ora giusta o rinviare del tutto lo svolgimento.

Le critiche alla sicurezza della pista

Insomma sette giorni fa la competizione non si è proprio tenuta in modo propriamente “attivo”, visto che le vetture hanno effettuato solo due giri dietro a safety car. Oggi invece non c’è stato nulla ai confini del regolamento, i punti assegnati sono pieni, ma le critiche erano a monte: per tanti non è stato opportuno aver acconsentito di disputare un gran premio in una pista diventata poco adatta alle monoposto moderne. Un paradosso, perché in realtà Zandvoort ha visto ospitare la Formula 1 sin dai suoi esordi negli anni 50, per abbandonarla però nel 1985 dopo non pochi problemi di sicurezza. Emersi fra l’altro anche a Spa dopo gli incidenti nelle prove libere e nel formation lap che hanno scaturito la decisione di andare a “toccare” anche uno dei monumenti al coraggio di questo sport, qual’è la mitica prima variante della Eau Rouge.

Non si lamenteranno per nulla di certo gli organizzatori locali e non solo per il tripudio di tifosi. Come accennato, verranno riscritti gli annali di questa gara, dove ha vinto per la prima volta un pilota olandese, Max. Verstappen, andando ad arricchire un palmares che vede ancora nomi storici che fanno venire il magone in quanto a record tuttora attivi: Niki Lauda con il maggior numero di punti conquistati su questo tracciato (46), Jim Clark con 4 vittorie, Ferrari la squadra più vincente con 8 sigilli e Ford con il motore più forte in gara e in qualifica.

Red Bull sempre superiore

E i tifosi del beniamino di casa non si potranno lamentare neanche perché Hamilton è stato “parcheggiato” al secondo posto sin dalle qualifiche: non è mai stato capace di insidiare la leadership grazie a una netta superiorità della Red Bull sia nelle prestazioni della macchina sia nelle scelte tattiche in quanto a coperture, che hanno caratterizzato la gara di tutti. Già, perché oggi di imprevisti manco a parlarne. Meteo soleggiato, quasi perfetto. E nessun “patatrac”, nonostante tutti temessero problemi sin dalla prima curva. In effetti le dimensioni e le geometrie di questo tracciato avevano generato perplessità e malumori da tempo: era stato definito “la Montecarlo d’Olanda” perché era chiaro che non ci fosse molto spazio di sorpasso nonostante non si tratti di un circuito cittadino, ma semplicemente di un disegno di pista così vecchio che da anni, a ben vedere, ci hanno corso prevalentemente solo delle formule minori.