F1, sul filo di lana Verstappen vince la gara di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale

Oggi ha portato l'onore più alto, la fama, il decreto di successo di una carriera ancora gli inizi ma da sempre ad altissimi livelli. E, anche se distante da casa, ha scaldato molto il suo pubblico. Non solo per via televisiva o Internet: sono stati misurati in oltre 5.000 i tifosi di Max giunti dalla sua terra natale.

L'altro scenario che poteva verificarsi era invece l'ottavo titolo di Hamilton. Poteva siglare il bottino più ricco di tutti i tempi. Già detentore della maggior parte dei record in materia, Lewis voleva passare alla storia non solo per aver vinto la maggior parte di gran premi, ma voleva mettere le mani sull'ottavo titolo mondiale, superando di fatto il grandissimo Michael Schumacher che tuttavia, alla sua epoca, ha avuto un'auto altrettanto competitiva ma non del tutto dominante come si è visto per molti degli ultimi anni in casa Mercedes.

A ben vedere, infatti, questo è il primo titolo piloti che la stella a tre punti non perdeva da sette anni consecutivi, cioè tutti iniziando a contare dall'inizio dell'era dei motori ibridi. Poteva fare un en plein, perché dal 2022 le novità regolamentari saranno stravolgenti, pertanto il costruttore tedesco poteva fregiarsi di aver dominato questo “ciclo”. Lo ha fatto comunque come costruttore: anche il 2021 è appannaggio del team di Brackley, con 28 punti di gap.

Contro ogni previsione di inizio stagione, invece c'è da segnalare l'impresa Ferrari fra i carmaker: alla fine è riuscita a chiudere terza, con un bel vantaggio sulla McLaren. E, sempre al contrario delle previsioni, con Perez (quinto, dietro a Verstappen, Hamilton, Bottas e Perez) in vantaggio di cinque punti e mezzo e di due posizioni rispetto a Leclerc (settimo). Quindi al baronetto l'impresa non è riuscita. Anche se partiva all'ultima gara a pari punti, come non accadeva dal 1974: poteva giocarsela. L'esperienza era dalla sua. Hamilton resta il pilota più costante e calcolatore di quest'ultimo decennio. Ma non è diventato “l'imperatore assoluto” come senz'altro sperava. E ci credeva di certo. Era di solito quello più baciato dalla fortuna, ma oggi la dea bendata non l'ha proprio guardato come le altre volte.

Una giornata da incorniciare, vedere e rivedere

Se ci fossero ancora i Vhs, il nastro di questa domenica a casa Verstappen si consumerebbe in pochi giorni. Max aveva fatto una qualifica a dir poco magistrale: un giro semplicemente perfetto, con mezzo secondo di margine. Oggi però la macchina, bisogna dirlo, non andava allo stesso passo di quella di Hamilton. Il merito insomma, lo deve dividere molto con la squadra, per aver avuto il polso, l'intelligenza e la capacità di calcolo tali da gestirlo al meglio nei momenti più difficili.