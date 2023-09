F1: Giappone, la Red Bull vince il Mondiale costruttori

La conclusione principale di questo sedicesimo gran premio del 2023 è che i rapporti di forza sono tornati a essere simili a quelli precedenti a Monza, con le McLaren però mediamente più forti delle Mercedes: la stella a tre punte tuttavia hanno dato spettacolo fra di loro e con le Ferrari anche negli ultimi dieci giri, senza però pensare di agguantare il podio.

Norris e Piastri quindi gli unici degni inseguitori dell'intoccabile campione in carica, con le Ferrari quinta e settima intrappolate fra Russell quarto e Hamilton sesto. Anche se poi ha prevalso Norris, c'è da dire che un giovane come Piastri sta confermando il successo ottenuto nelle categorie minori e promette bene per il futuro: è per lui il primo podio e arriva dopo aver chiuso ieri le Q3 in prima fila, dietro solo al re Max.

E nonostante ciò, non la definisce la sua ‘miglior gara', forse perché frustrato per aver dovuto soccombere al suo più esperto compagno di squadra che, cronometro alla mano, è stato in effetti l'unico anche solo a ‘pensare' di potersi avvicinare al campione in carica.

