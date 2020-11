F1, a Hamilton il primo GP dell'Emilia Romagna. Mercedes festeggia il settimo titolo costruttori Torna dopo 14 anni la Formula uno nella regione che ha dato i natali alla Ferrari ma anche Lamborghini, Ducati e AlphaTauri. Quinto Leclerc

È andato in scena il “terzo” e ultimo gran premio in Italia di questo strano 2020. Una gara purtroppo senza pubblico, ma che, a prescindere dai risultati, ha rappresentato un momento idilliaco per gli appassionati, perché ha consentito un inatteso ritorno della Formula 1 a Imola e nell'Emilia Romagna dopo quattordici anni di assenza dal tracciato intitolato nientemeno che a Enzo e Dino Ferrari. Terra di motori (fabbriche, team, campioni di auto e moto) quanto di cicloturismo e tradizioni gastronomiche famosissime nel mondo che ha saputo cogliere l'occasione di ospitare, con poco preavviso, sia questo evento sia i recenti mondiali di ciclismo su strada, approfittando delle rinunce di altre località che hanno dato forfait a causa della pandemia Covid-19.

Un grande sforzo della autorità e una notevole conquista per l'Italia sulla scena internazionale. Peccato che la data così tardiva nel calendario, a rischio ad esempio di cattivo tempo, non abbia disatteso le aspettative né meteorologiche né tecniche, ma quelle dei Tifosi con la T maiuscola che avrebbero voluto andare in tribuna: la variabile impazzita purtroppo è stata ancora la diffusione del nuovo coronavirus che ha impedito di far accedere all'impianto i numerosi avventori paganti che, assenti a Monza e molto limitati al Mugello, speravano di vivere ancora una bella giornata di festa.

Invece, la beffa: il Portogallo mezzo pieno, l'ex Gp di San Marino tutto vuoto.A casa Ferrari, Lamborghini, Ducati e AlphaTauri, Mercedes fa record Imola non più tragica, non più pericolosa o noiosa. Anzi, porta bene al leader incontrastato di quest'epoca. Speriamo se ne ricordino anche gli organizzatori di altre competizioni, visto il successo di questo week-end, nonostante tutto. Il mondiale costruttori quindi va a Mercedes per il settimo anno consecutivo e con un discreto anticipo sul finale di stagione, fra quattro gare. È un primato assoluto della Formula 1, che ha superato quello di sei consecutive, raggiunto da Ferrari nel periodo 1999-2004.

Una domenica indimenticabile per gli anni visto che tra l'altro incrementa, sarà così finché non “cambierà il vento”, pure il record di vittorie di Lewis Hamilton, che arriva a 93 quota, superando in questo modo la somma dei gran premi vinti da Senna e Prost, rispettivamente 41 e 51. E lo fa proprio qui, dove l'indimenticato brasiliano ha esalato l'ultimo respiro all'apice di uno dei momenti più drammatici di questo sport, quando le auto e le piste erano assai più pericolose e un tremendo destino aveva già strappato alla famiglia un giovane Ratzenberger solo il giorno prima di quel tremendo 1 maggio. Coincidenze che non sembrano casuali se pensiamo allo scorso 11 ottobre, quando cioè Hamilton raggiunse Schumacher nel circuito tedesco del Nurburgring. Un anno dove Mercedes sta facendo man bassa di tutti i primati e, con queste casualità, si guadagna perfino un po' più di rumore e interesse per via di questi dettagli “stuzzicanti” la sensibilità e le statistiche verso questo mondo.

Bravo Hamilton, ma la doppietta è immeritata

Siccome di Hamilton non è c'è più molto da dire, la gara romagnola degli “altri” inizia per fortuna sempre più in alto, dal secondo posto. Quindi questa doppietta, non è la “solita” giù vista e rivista tante volte in questi ultimi anni. Anzi, è bene sottolinearlo: Bottas, pur partendo in pole position con 97 millesimi su Hamilton e pur avendo guidato la corsa per una bella fetta di gara, il secondo posto di Bottas, grida vendetta. Il suo secondo posto, oggi, nonostante le prestazioni giganti della Mercedes, l'ha perso Verstappen, l'hanno visto tutti, perché il finlandese “junior” della Formula 1 anche oggi ha mostrato di avere un passo e grinta da podio garantito. E, se avesse l'auto adeguata, sarebbe sempre lì a contendersi la vittoria. Invece niente: uno scoppio in frenata lo ha mandato fuori e ha distrutto una giornata che doveva sorridergli. Anche l'affidabilità conta e in questi casi a volte sono complici pure le scelte più azzardate dei team: compromessi a cui bisogna scendere talvolta quando gli avversari sono distanti.