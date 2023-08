F1: Monza attende la carica dei 300mila, treni speciali di Trenord

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La carica dei 300mila (tifosi). A Monza è già scattato il conto alla rovescia per il Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma nel fine settimana dal 1° al 3 settembre 2023. Trenord, la compagnia che gestisce il servizio ferroviario regionale, annuncia per domenica 3 settembre un maxi piano per agevolare gli arrivi dei tifosi in Brianza: previsti 21 treni straordinari tra la stazione di Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo, la fermata più vicina all’Autodromo.

I treni speciali

Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno il circuito immerso nel Parco con il biglietto speciale “Day Pass Gp Monza 2023”, che al costo di 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza Fs o Biassono-Lesmo. Il ticket è valido per un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico “Monza Autodromo treno+bus”, che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta fino al Gate G dell’Autodromo. Come da tradizione, in questi giorni di vigilia scattano i calcoli di quanto il circo della Formula 1 porta in dote al territorio, perché è noto che il Gran Premio di Monza fa felice anche il commercio. Ristorazione, alloggio, shopping e trasporti: queste le principali voci di spesa collegate al grande evento dell’automobilismo sportivo. La base di partenza è quanto accaduto nel 2022. La speranza, se non di migliorare, è quanto meno di eguagliare quei numeri, che furono molto lusinghieri.

Loading...

La solidarietà dei tifosi di F1 dopo lo stop al Gp di Imola

I numeri record

Riepiloghiamo: lo scorso anno il week end di gare aveva visto un’affluenza record, con oltre 330mila tifosi assiepati sulle tribune e nei prati lungo il circuito. E se qualche giorno prima del Gran Premio il presidente di Sias (Società incremento automobilismo e sport), l’azienda che gestisce l’Autodromo nazionale di Monza, Giuseppe Redaelli, si spingeva a stimare un indotto da primato, oltre i 225 milioni di euro del 2019, ultima edizione pre pandemia, a conti fatti il beneficio finale per il territorio lombardo si è avvicinato alla soglia dei 250 milioni di euro. Per ospitare tutta la “macchina” organizzativa della Formula 1, i circuiti pagano un canone annuale alla proprietà della competizione, che fa capo alla società Liberty Media, il cui Ceo è Stefano Domenicali. I contratti si firmano con Liberty Media. Gli azionisti di Sias sono l’Automobile Club d’Italia (90%) e l’Automobile Club Milano (10%). Lo scorso anno Aci ha speso circa 25 milioni di dollari per ospitare il Gran Premio, ma i benefici sono stati di gran lunga superiori al costo di canone versato alla Liberty Media. Ma torniamo all’indotto della corsa. Sempre nel 2022, solo a Milano, erano state riempite 30mila camere in 400 alberghi, con una decina di milioni di incasso.

Le prevendite

D’altronde, il report “Italia Terra di motori” elaborato da Banca Ifis evidenzia una spesa media (complice l’aumento dei prezzi) di circa 500 euro pro capite, tra ticket e indotto, per i Gp italiani di Formula 1 e del motomondiale, con Monza regina incontrastata degli incassi. Vedremo quali saranno i numeri dell’edizione 2023 del Gran Premio d’Italia. Dicono fonti di Sias interpellate dal Sole 24 Ore: «Le prevendite sono buone, si sta andando verso il tutto esaurito (sold out) nella giornata di domenica 3 settembre e abbiamo dati positivi anche per venerdì e sabato. Il nostro impegno è migliorare la qualità dei servizio: quest’anno ci saranno 31 maxi schermi installati lungo tutto il tracciato, per garantire la migliore visione possibile».