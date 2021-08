F1, Ocon festeggia un clamoroso successo, ma Hamilton guadagna ancora terreno nel mondiale

4' di lettura

In questa edizione numeo 36 di Formula 1 all'Hungaroring non si può non partire dallo straordinario risultato di Ocon, seguito nel podio, non meno imprevedibilmente, da Vettel.

E poi Hamilton, la solita fortuna. Aiuta gli audaci, si dice. Però così non va bene. O almeno: quando si ha un sette volte campione del mondo notoriamente baciato dalla dea bendata che vive una giornata del genere (da primo a ultimo sino al podio), significa che il famoso fattore decisivo, nello sport e nella vita, continua ad avere un peso (forse troppo) significativo sulla sua carriera.

In pratica, eccetto che i suoi tifosi, il mondo degli “altri” non aspettava che un'occasione di recupero per Verstappen, specie dopo i fattacci dell'ultima domenica di Formula 1. Si sperava insomma che in Ungheria il vento girasse a favore della Red Bull, allo scopo di arrestare la risalita matematica di Hamilton delle ultime gare. Invece già ieri, dopo molte tappe di digiuno, il campionissimo è tornato alla pole position. E oggi, si è trovato gli inseguitori principali autoeliminati, con Verstappen che paga il prezzo “mondiale” più elevato.

Tutto deciso all'inizio

Questa volta totalmente incolpevole, Verstappen viene tamponato alla prima curva da Norris, a sua volta centrato da Bottas che non ha saputo frenare in tempo. Come un dilettante: roba da licenziamento immediato o quasi. Una catena di eventi dovuta alla pista bagnata che genera in totale cinque vittime. In questo caso, se non è sfortuna, si può forse parlare di una piccola “maledizione” per l'olandese in questa pista, dove l'anno scorso riuscì a finire sulle barriere, sempre a causa del bagnato, addirittura nel giro di formazione. Finì settimo, con Hamilton vincente per tre anni di fila, ma oggi peggio: decimo.

L'incidente iniziale è però diviso in due momenti: dopo il crash di Bottas, l'evento genera pochi istanti dopo un secondo “patatrac” per evitarlo. È solo di poche ore fa, infatti, un bilancio che poteva diventare tragico alla 24 Ore di Spa, nel GT World Challenge, con una serie di incidenti a catena innescati ad altissima velocità, tutt'altro che in frenata.

Considerando che Spa sarà la prossima pista, si tratta di un evento che ha sicuramente condizionato molti dei presenti anche in Ungheria. Insomma: Stroll non è stato un genio, Leclerc e Ricciardo hanno visto il primo problema grosso davanti e hanno necessariamente dovuto frenare più del dovuto. Il bilancio è di cinque ritiri, saliti poi a sei nello svolgimento del Gran premio.