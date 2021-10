Fa il debutto a Indianapolis la gara per automobili senza pilota

Una gara tra software

Il 23 ottobre, giorno delle finali, tutte le automobili in gara saranno identiche tra loro e non sarà concessa nessuna ulteriore modifica meccanica, aerodinamica o al motore. Anche l'elettronica e la sensoristica sono uguali per tutte le squadre. Tutto il lavoro sta a monte nella programmazione dell’algoritmo che dovrà essere raffinatissimo. Con l'obiettivo di sorpassare, deve insegnare alla stessa come farlo, sapendo come prendere e tagliare le curve, come evitare le collisioni, come mettersi in scia e come attivare eventuali tecniche di difesa.

«I veicoli sono molto affidabili e a livello di software tutti i team hanno il loro, collaudato. I problemi che i team si trovano ad affrontare in questo momento preparatorio riguarda la robustezza e l'affidabilità dell'assemblaggio hardware e l'architettura delle connessioni di rete. Queste macchine sono ancora dei prototipi a livello hardware – spiega Savaresi impegnato nella messa a punto e il cablaggio dell'auto.

Tutti i team stanno dunque lavorando alacremente per scongiurare la possibilità di un guasto o nel peggiore dei casi, uno schianto, mandando in fumo un investimento cospicuo. «Questa gara è molto impegnativa dal punto di vista del budget – prosegue il docente del Politecnico -. Ogni team ha sostenuto costi effettivi di almeno mezzo milione di euro ciascuno, tra cui la macchina».

E proprio per sostenere la partecipazione del team alla Indy Autonomous Challenge il Poli ha attivato anche una campagna di crowdfounding.L'idea è quella di continuare l'esperienza e le opzioni su come proseguire la challange sono sul tavolo degli organizzatori.

Ma le esperienze di racing a guida autonoma non finiranno sul circuito ovale di Indianapolis.