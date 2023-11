Fab Paris: varietà, qualità, e gusto francese per tutte le tasche

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

La collaborazione fra due fiere già presenti da tempo nel panorama parigino dell’arte, Fine Art e Biennale, ha portato alla prima edizione di FAB Paris, tenutasi dal 21 al 26 novembre nella cornice temporanea del Grand Palais Ephemere.

La ‘nuova’ Fiera si caratterizza per la grande varietà dell’offerta da parte delle oltre 100 gallerie presenti, che spaziano dagli oggetti antichi di scavo alla pittura e scultura del Novecento, passando per opere rituali ed artistiche non occidentali, e lavori su carta dal disegno alle stampe ed edizioni particolari. A sottolineare l’importanza della fiera per il paese è stata la visita del presidente Macron nella serata d’inaugurazione, a testimoniare l’attenzione delle massime autorità politiche per il settore dell’arte e della cultura anche nelle sue declinazioni commerciali. La vocazione internazionale della Fiera si scontra però con una presenza di operatori principalmente francofoni e merita ulteriori sviluppi internazionali soprattutto nell’ambito dell’arte del ‘900. La presentazione eclettica della fiera suggerisce volutamente un approccio al collezionismo che prescinde dalle categorie precostituite. Proviamo a dare qualche spunto dell’ampia offerta, quando possibile indicando prezzi richiesti (sempre soggetti a trattative ed eventuali tasse).



Da Monluc Antiquaires - Statua di Adone e cabinet ‘EUR’

Antichi Maestri

Uno dei settori tradizionalmente rappresentati è la pittura e scultura classica dal Medioevo all’Ottocento. In questo settore troviamo anche due gallerie italiane che presenziano regolarmente alle fiere parigine. La galleria toscana di Enrico Frascione propone diversi dipinti che spaziano da un vero e proprio ritratto di un cane, che per dimensione, qualità e dettaglio si suggerisce possa essere di provenienza medicea, dalla richiesta di 80mila €, fino ad una ben più recente composizione verticale di grande dimensione di nudi ‘Voluttà’ dell’Omegna (richiesta 120mila €). La romana e londinese Laocoon Gallery/W.Apolloni propone una coppia di busti in gesso dell’atelier di Canova a tema napoleonico, molto in voga al momento e sicuramente appropriati per il luogo, con ritratti di Paolina Borghese e Murat per una richiesta di 380mila €. L’ambientazione della galleria è legata ad un eclettico Arredo egizio torinese di fine ‘800 con console e sedie, un insieme praticamente unico prezzato 400mila €. Il tema dell’antico Egitto è appannaggio della parigina Eberwein che propone, invece, veri e propri oggetti di scavo. Ovviamente la numerosa presenza di gallerie francesi e belghe di dipinti antichi presenta una grande varietà di pittura di quei territori, fra cui la produzione fiamminga specialità delle gallerie De Jonckheere e De Voldere.

Loading...

Da Helene Bally - Dipinto di Serge Poliakoff e ceramiche di Picasso

L’arte moderna del ‘900

È forse il settore che risente maggiormente dell’identità francese, con una forte presenza in particolare dell’arte informale, guidata da artisti come Serge Poliakoff le cui opere dai campi geometrici colorati trovano spazio in diverse gallerie fra cui Dina Vierny, A&R Fleury. Applicat-Prazan già all’inaugurazione del 21 novembre riporta due opere vendute rispettivamente di Magnelli e di Maurice Esteve, altro artista poco conosciuto fuori dalla Francia ma molto presente in fiera; David Levy propone le sue opere in dialogo con lo scultore Lobo. Esteve è offerto anche dalla Galerie La Presidence e da Brame & Lorenceau che nota come il suo mercato si sia rivalutato negli ultimi 5 anni. Anche la parigina Bally propone una enorme tela di Poliakoff a 1.250.000 €, uno dei lavori più cari della fiera superato però agilmente nella stessa galleria da un ‘Moschettiere’ opera tarda di Picasso del 1967 che sfiora i 5 milioni di euro di richiesta. La galleria propone un terzetto di ceramiche uniche del suo periodo a Vallauris nel dopoguerra, a 135mia € ciascuna, ben più interessanti dei suoi tardi lavori. Proposta internazionale dal dopoguerra ad oggi per von Vertes che spazia da Fontana a Condo passando per Kusama, oltre ad una parte dedicata a lavori di taglia piccola di Warhol prezzati fra 220 e 380mila €.

Scarsa la presenza di fotografia, anche a causa della fiera specialistica tenutasi ad inizio mese negli stessi locali; Ludorff porta una piccola sequenza di lavori dei coniugi Becher a 85mila €, accostandoli all’onnipresente Poliakoff con un olio su tela a 950mila € ed una guache a 150mila €.

Scelta al femminile per Loeve&co, che dedica ciascuna delle tre pareti del suo stand rispettivamente a Leonor Fini, Dora Maar e Sonia Delaunay. Sorprende per la limitata presenza l’ambito surrealista. Merita una menzione particolare un terzetto di disegni di Modigliani proposti da Brame & Lorenceau con richieste a 400-500mila €, di cui ‘Nu accroupi’ del 1909 è stato venduto immediatamente. L’artista parigino di origine italiana gode di una particolare attenzione grazie anche alla concomitante esposizione all’Orangerie, focalizzata sul rapporto con il suo grande promotore e mercante Paul Guillaume.

Tre disegni di Modigliani proposti da Brame & Lorenceau

Scultura e design

Molto diversificata anche la proposta di opere tridimensionali attraverso i secoli, ad iniziare dalla ‘selva’ di una dozzina di capitelli di diversa foggia stile e periodo proposti da Charles Ratton & Guy Ladriereper prezzi compresi fra 5-40mila €, alcuni già venduti all’inaugurazione. Per la scultura tradizionale, la galleria Monluc ha venduto l’imponente Statua neoclassica di Adone di fattura italiana. Non sorprende la forte presenza di sculture bronzee del primo ‘900, grazie anche a specialisti come Eeckhout che propone il suo consueto ‘zoo’ di animali con nomi di grande richiamo come Rembrandt Bugatti e Pompon. Ma il premio per la qualità va a Galerie Malaquais che presenta ben tre opere della grande artista Camille Claudel, accostate giustamente a quelle di Rodin, con cui oramai condividono le quotazioni nelle centinaia di migliaia di euro.

Sculture di Camille Claudel nello stand della Galerie Malaquais

Ben rappresentato anche il Design d’autore, a partire da una piccola opera di Lalanne offerta dalla galleria Beres per 82mila €, un curioso tappa-bottiglia di lusso a forma di pecora. La fiera sorprende anche per scelte curiose e coraggiose come presentare un intero stand di sole cornici, da Antoine Bechet con prezzi fino a 30mila euro e, in particolare, 6mila € per un lavoro di foggia africana che si presenta come opera d’arte in se; anche la Galerie Montanari propone solo cornici e specchi. La già citata Monluc impiega un display di periodo fascista che ricorda il ‘Colosseo quadrato’ dell’EUR, ottenibile con 35mila € (opere esposte escluse ovviamente!). Fra le proposte eccezionali ed inusuali della fiera, spicca una intera Sala da bagno in stile bizantino progettata da Armand-Albert Rateau nel 1928, presentata dalla Galerie Duval per 2,2 milioni di €.