Fabbricatorino prepara l’aumento di capitale per crescere

«Al momento siamo ancora più forti sulla “vista” - dice -, ma quest’anno abbiamo registrato un grande aumento delle vendite sul prodotto occhiali da sole. Obiettivo del piano industriale è arrivare a un milione di euro di fatturato».

Ogni anno vengono prodotti 6mila pezzi, di cui 5mila vengono venduti. E sono nate anche alcune collaborazioni con stilisti emergenti, designer e artisti per realizzare collezioni in serie limitata. Oltre allo showroom di Torino, la società ha aperto a San Sicario un punto vendita stagionale, poi a Milano in Brera, a Roma nel quartiere Prati e a Firenze in centro, in via della Vigna Nuova. In tutto cinque negozi monomarca e 200 ottici partner sul territorio nazionale.

Monticone sottolinea anche che il 75% della produzione del brand è oggi ecosostenibile. Più del 50% della nuova collezione di occhiali da sole e da vista di Fabbricatorino è realizzata in Bio Acetato, materiale sostenibile, biodegradabile e compostabile a base di acetato di cellulosa e plastificante di origine vegetale.

Obiettivo è realizzare per le prossime collezioni tutti gli occhiali neri in acetato al 100% riciclato, proveniente da scarti di produzione dell’acetato classico. A questo impegno si affianca il progetto della collezione FT-ECO, con occhiali in materiale 100% riciclato. «In particolare, i modelli sono realizzati con un composto di bio plastiche interamente riciclate che viene iniettato in stampi open mold per occhiali, anch’essi sostenibili poiché recuperati da lavorazioni precedenti e non costruiti ad hoc per ogni nuovo modello», come spiega+ una nota dell’azienda.

La scelta di guardare a consumo e ambiente passa per la possibilità offerta ai clienti di restituire gli occhiali a fine vita. In questo modo, separando montatura, lenti e anima in metallo, gli occhiali possono essere smaltiti e alcune parti riciclabili essere reinserite in un ciclo produttivo circolare e sostenibile.