Fabbriche chiuse, scioperi nell’aerospazio. Boccia: con decreto perderemo 100 miliardi al mese In agitazione i lavoratori di Leonardo, Ge Avio, Fata Logistic System, Lgs, Vitrociset, MBDA, DEMA, CAM e DAR. Il presidente di Confindustria: il 70% del tessuto produttivo italiano chiuderà. Il Pd in pressing: serve tavolo permanente con le parti sociali

Coronavirus, divieto di spostamento dal comune in cui si è

6' di lettura

La chiusura delle fabbriche non essenziali decisa dal Governo Conte per arginare la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale è oggetto di critiche. Per i sindacati sono ancora troppe le aziende aperte, che non rientrano nella stretta. Il decreto del Governo, attaccano, ha esteso le attività indispensabili rispetto a quanto era stato concordato con i rappresentanti dei lavoratori nell’ultime riunione in videoconferenza tra esecutivo e parti sociali.

Da qui la minaccia di ricorrere anche allo sciopero per tutelare la salute dei lavoratori. In realtà sono già diverse le aziende nel settore aerospazio dove sono scattati gli scioperi contro il decreto del Governo. Secondo quanto riporta la Fiom, hanno incrociato le braccia al momento i lavoratori di Leonardo, Ge Avio, Fata Logistic System, Lgs, Vitrociset, MBDA, DEMA, CAM e DAR. Il Pd chiede un tavolo permanente tra esecutivo e parti sociali.

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che domenica aveva scritto una lettera al presidente Conte, confida: «Il 70% del tessuto produttivo italiano chiuderà, non capisco lo sciopero».

Intanto continua lo scontro tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’esecutivo, anche se i toni sono meno accesi. Il provvedimento del Governo, sottolinea il leghista, è ancora troppo lasco. Allo stesso tempo in un’intervista a Radio24 il governatore leghista, alla domanda se l’ordinanza emanata venerdì dalla Regione Lombardia e il nuovo decreto del Governo siano sovrapponibili, assicura che «se dicessi che nel momento in cui il Dpcm supera la mia ordinanza io vado al Tar farei una cosa sbagliata e dimostrerei di volere la guerra. Ma io non voglio nessuna guerra». In un’intervista a La Stampa Conte sottolinea: «Teniamo costantemente informate le forze di opposizione e in questi giorni sarò in Parlamento per riferire in dettaglio».

Stop alle attività produttive non essenziali

Il Dpcm firmato nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo dal Presidente del Consiglio prevede lo stop alle attività produttive non essenziali. Le imprese hanno tre giorni per adeguarsi: dovranno chiudere entro il 25. Di fatto la chiusura sarà operativa da giovedì. Sono inveece 80 le attività che restano aperte: alimentare, sanità, trasporti, call center. Anche badanti, colf, portieri dei condomini. Restano al lavoro anche professionisti e giornalisti.