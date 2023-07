Fabio Fazio e la Rai si contendono gli account social di Che Tempo Che Fa

Il valore dei social

Ma quanto vale un account social? Una risposta univoca a questa domanda non c’è: i contenuti determinano un valore immateriale che spetta agli uffici marketing e commerciali di tradurre in introiti pubblicitari, sponsorship, branded content e così via. Le oscillazioni congiunturali fanno poi una differenza rilevante, così come l’evoluzione degli algoritmi che, come nel caso di Meta, ha ridotto di molto la diffusione di contenuti informativi a vantaggio di quelli di intrattenimento. Esistono tuttavia tool che provano a rispondere alla domanda, elaborando i dati di follower e contenuti finora pubblicati per indicare un “valore”: per Influencer Marketing Hub un post Instagram di Che Tempo Che Fa, grazie a un engagement del 3,03%, varrebbe tra i 1.883 e i 2.824 dollari, mediamente l’equivalente di circa 2100 euro.

Il ruolo delle interazioni

Qualche anno fa anche Hubspot, con il tool Value of a Like, prova a fornire un’indicazione, relativa però alle pagine Facebook . Il valore è parametrato alle conversazioni prodotte quotidianamente dai post: nel caso della pagina FB di Che Tempo Che Fa la stima è di circa 60 dollari a like prodotto dai post, ma - essendo questi fermi e con un’interazione enormemente calata vista la chiusura del programma - avere molte migliaia se non milioni di fan potrebbe risultare davvero inutile o quasi.

Cifre condizionate da una pletora di fattori che è davvero difficile fornire un’indicazione attendibile. Quel che è certo è che la contesa sugli account social della trasmissione ha come effetto quello di danneggiare il potenziale della stessa fan base, mentre Fazio e co., in attesa della ripartenza su Discovery il 15 ottobre prossimo, possono aprire nuovi account sociale e ricostruire, seppur a fatica, una nuova fan base.

In aggiornamento

Fazio "La libertà è fondamentale per continuare a fare tv"

Loading...