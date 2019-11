Fabiola Gianotti, l’autorevolezza di una scienziata dai modi semplici e diretti La riconferma alla direzione generale del Cern per la fisica italiana è frutto sia della sua passione per la scienza sia della sua capacità manageriale di Leopoldo Benacchio

Fabiola Gianotti riconfermata come direttrice generale del Cern

4' di lettura

Fabiola Gianotti sarà nuovamente Direttore generale del Cern, il grande Centro internazionale di ricerche per la Fisica delle particelle di Ginevra, fino al 2025.

Tecnicamente non si tratta di un rinnovo, dato che questa possibilità non è prevista dallo Statuto della grande organizzazione Internazionale di oltre 20 stati che gestisce e finanzia il centro di Ginevra.

Si tratta invece di un nuovo incarico al 100% ma, a parte la burocrazia, si tratta anche della prima volta che un Direttore generale ottiene due mandati, oltretutto consecutivi.



Fabiola Gianotti non è persona che abbia bisogno di presentazioni, ricordiamo che è una fisica di grande valore e al tempo stesso una manager che nel suo proprio esperimento a Ginevra, Atlas, ha gestito in modo magistrale gli oltre 3 mila ricercatori di 28 paesi che vi hanno lavorato per anni e, oltretutto, per chi conosce un po' l'ambiente di ricerca i ricercatori, per quanto bravi e intelligenti, sono spesso più indisciplinati degli alunni di prima elementare.

La Gianotti ce l'ha sempre fatta, probabilmente perché è persona non autoritaria, come spesso succede anche a chi parte da una condizione femminile, ma autorevole e la differenza è tutta qui. Dai modi molto semplici e diretti, tipici delle grandi personalità come diceva Leopardi, Fabiola Gianotti ha portato a quella che, assieme alla scoperta delle onde gravitazionali e a quella del primo pianeta al di fuori del sistema solare, è senz'altro uno delle pietre miliari della fisica e non solo, possiamo dire della Scienza contemporanea: il Bosone di Higgs.



Il responsabile della massa di tutto quanto

Come lei stessa ha spiegato il 4 luglio 2012 in una conferenza stampa epocale tenuta nell'auditorium del Cern, la scoperta del Bosone di Higgs è stata fondamentale perché questo oggetto fisico, previsto dal grande fisico inglese che lo ha teorizzato, non è né una particella in senso stretto, né una interazione o forza ma perché, fin dall'inizio dell'universo si pensa addirittura un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, ha iniziato la sua incessante opera, che continua tutt'ora in tutto l'universo, di dare alle altre particelle una proprietà fondamentale, ossia la loro massa, e scusate se è poco. Non è una particella quindi né un'interazione, ma quello che i fisici chiamano un “campo”, ovvero una proprietà dello spazio, se vogliamo visualizzare.



Un momento non facile per la fisica

Probabilmente nella decisione del Consiglio di amministrazione del Cern ha pesato il difficile momento che sta passando la fisica delle particelle, e se non vogliamo chiamarlo difficile possiamo chiamarlo complesso. Infatti, anche se il bosone di Higgs è valsa di gran lunga la spesa, giusto per essere molto materiali e venali, quello che non è venuto fuori del grande anello di oltre 20 km che è l'acceleratore di particelle a LHC del Cern, costato oltre 10 miliardi, è la conferma di una teoria importante prevista: la supersimmetria.