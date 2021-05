Fabiola Gianotti: «La scienza è unificante. Abbiamo una vocazione cooperativa»

6' di lettura

«Ogni volta che i miei colleghi producono dei nuovi risultati sul bosone di Higgs, mi viene un piccolo struggimento. Ma sono importanti tutte quante le tessere del mosaico: sia l'attività diretta in laboratorio, che rimane la prima e grande passione di tutti noi che abbiamo dedicato la nostra vita professionale alla ricerca, sia la definizione della strategia e l'esecuzione dei progetti».



Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra, usa proprio questa espressione: piccolo struggimento. Per indicare quel brivido che ogni ricercatore – non importa che sia uno storico medievista nell'archivio di una parrocchia di campagna o un fisico sperimentale in un laboratorio di fisica delle particelle – ha quando il suo lavoro quotidiano - in uno sforzo continuo e duro, amorevole e sfiancante - porta al lampo illuminante del risultato. E, per la Gianotti, che guida uno degli snodi scientifici e culturali essenziali della nostra contemporaneità, si aggiunge il sentimento di chi dedica, in questo momento della sua vita, più tempo alla componente manageriale e organizzativa rispetto agli esperimenti a cui per anni ha lavorato e a cui, un giorno, non potrà – per vocazione – non tornare.



Una vita (professionale) al Cern

Con lei – nata a Roma il 9 ottobre del 1960, trasferitasi all'età di sei anni a Milano con il papà Agostino (geologo) e la mamma Maria (filologa romanza), un fratello di nome Claudio - la “A tavola con” è a distanza, per via delle politiche di contenimento del rischio da pandemia attuate dall'istituto.



La sua educazione è espressione dell'Italia e il suo percorso professionale è tutto dentro al Cern: dopo il liceo classico dalle suore orsoline, la laurea e il dottorato di ricerca in fisica all'Università Statale (tutto a Milano), si è spostata, nel 1994, a Ginevra. Dove, nel 2016, è stata designata appunto direttrice generale (la prima donna a ricoprire questo incarico) e dove è stata confermata per un secondo mandato di altri cinque anni, fino alla fine del 2025: è, anche questo, la prima volta che accade nella storia del Cern.



Potere e responsabilità

Il suo ufficio è al quinto piano, nel complesso di seicento ettari che con i suoi ventisette chilometri di acceleratore costruito cento metri sottoterra si estende morfologicamente in Svizzera e in Francia e appartiene – civilmente e politicamente – a una visione profondamente novecentesca di condivisione concreta degli ideali della cultura e della scienza e di universalità, tutt'altro che astratta, dei loro patrimoni di conoscenza. Per questa ragione, nel suo caso specifico, il binomio del potere e della responsabilità ha una declinazione particolare e si tinge di un cosmopolitismo del sapere e, anche, delle anime che fa un effetto quasi rasserenante, mentre i confini di ogni genere fra le Nazioni si inspessiscono e le relazioni fra gli esseri umani, in ogni campo, si surriscaldano.