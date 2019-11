Fabiola Gianotti riconfermata alla guida del Cern È la prima volta di una riconferma, non prevista finora nello statuto del Cern.

1' di lettura

Fabiola Gianotti è stata riconfermata direttrice generale del Cern di Ginevra, uno dei più importanti laboratori di fisica al mondo. Lo annuncia il Cern in un tweet. È la prima volta di una riconferma, non prevista finora nello statuto del Cern. Nata a Roma 59 anni fa, la Gianotti ha studiato a Milano ed è stata fra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, la particella che dà massa a tutto ciò che ci circonda, esseri umani compresi. Una scoperta premiata con il Nobel per la fisica nel 2013 ai fisici Peter Higgs e Francois Englert.

Renzi: una donna che ci rende orgogliosi di essere italiani

«Fabiola Gianotti è stata rieletta alla guida del Cern di Ginevra fino al 2025. - scrive in un tweet Matteo Renzi, tra i primi a commentare la notizia - È Una notizia bellissima, una donna che ci rende orgogliosi di essere italiani, una scienziata che è un modello per tutti i giovani. Orgogliosi di te! viva l'italia della ricerca e della qualità».

Bonetti: felicissima per la riconferma di Gianotti

«Felicissima per la riconferma di Fabiola Gianotti alla guida del Cern: per l'Italia e l'Europa una bella notizia, che spero incoraggerà tante giovani

studentesse ad avvicinarsi alla scienza. Abbiamo bisogno delle donne e del loro talento scientifico. A lei il nostro miglior augurio di buon lavoro, certa che tutte insieme potremo vincere questa sfida!» scrive in un post su Facebook la ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti.