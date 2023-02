Facce d’anziani ci richiamano mute

I punti chiave Museo del Novecento

Visi segnati dal tempo s’affiancano l’un l’altro nei “colori” del bianco e del nero. Paratatticamente accostati, le rughe a segnarne i volti come leitmotiv d’universi lontani, sono 1000 i grandi ritratti fotografici che rivestiranno Piazza del Duomo sulle facciate del Museo del Novecento e del Secondo Arengario fino al 14 febbraio. Il progetto “Inside Out”, ideato dall'artista francese JR, colpisce per il suo stile “neorealista”, così lontano dal patinato glamour comme d’habitude da sembrare inverosimile, per la lontananza marcata dalla qualunquista ritrattistica più à la page. Sono facce “vere e dal vero”, e la differenza si evince fino all’emozione.



Museo del Novecento

Nato da un’iniziativa di Cristina Ferradini di Fondazione Amplifon, il progetto è stato realizzato con la partecipazione di Comune di Milano – Cultura e ArtsFor, Museo del Novecento per dare “voce agli anziani - all'indomani di una pagina di storia segnata da un duro periodo di isolamento - e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del loro ruolo e del confronto tra le diverse generazioni”

I mille ritratti di anziani - ospiti di quaranta RSA (Residenze Sanitarie per Anziani) italiane parte di “Ciao!”, il progetto avviato nel 2020 da Fondazione Amplifon per sostenere il miglioramento della qualità della vita degli anziani, anche in risposta all'isolamento legato all'emergenza pandemica - occupano una superficie di 700mq e segnano con delicatezza impattante la piazza più celebrata di Milano. Gli anziani in Italia sono una moltitudine silenziosa, e i loro muti ritratti nella città più frenetica e distratta, e che a più tratti li esclude (l’aria inquinata basti, per non parlar d’altro) ci ricordano percorsi, sofferenze e ruoli ancora attivi a dispetto di tutto e tutti, da cui una società consapevole e civile non dovrebbe mai prescindere. Questi 1000 ritratti sono un monito, come una “Medusa” attraente e beffarda, ed è inutile voltarsi: al solo passaggio vi cattureranno!