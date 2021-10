Bonus facciate, come non perdere il 90% se i lavori sono ancora in corso

2' di lettura

Fidarsi e bene ma non fidarsi è peggio. Il termine per beneficiare del bonus facciate è attualmente fissato al 31 dicembre 2021, cioè entro 3 mesi da oggi e, stando alle esplicite omissioni della Nadef, a oggi non si parla di prorogarlo. Non emerge, per ora, alcuna intenzione del Governo di prevederlo nella legge di Bilancio 2022. Quindi, la scelta è tra pagare l’impresa entro l’anno, anche se non ha finito i lavori, o perdere (in parte) i benefici. Molti sono, però, i lavori nel frattempo avviati...