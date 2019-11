Facciate agevolate al 90%, senza limiti di importo

La principale novità del prossimo anno sarà il “bonus facciate”. Una maxi-detrazione del 90% (da ripartire in dieci anni), senza tetti massimi di spesa, e applicabile ai costi sostenuti nel 2020 per interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. In attesa della conferma delle Entrate, nell’agevolazione potranno rientrare lavori quali intonacatura, verniciatura, rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi. Ma anche canali di gronda e sistemi di smaltimento delle acque piovane, impianti di illuminazione di aree comuni, cavi per il segnale televisivo. Nessuna limitazione tecnica sull'uso di materiali e colori; e possibilità di intervenire indifferentemente su condomìni e villette. La detrazione, oltretutto, potrà affiancarsi a quella relativa a un eventuale “cappotto termico” dell’edificio (cioè l’ecobonus dal 65 al 75%).