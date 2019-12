Facciate, giardini, mobili: ecco la mappa 2020 degli sconti per la casa

La nuova agevolazione del 90% per le facciate, che debutterà nel 2020, è il perno delle misure per la casa previste dalla manovra, che contiene anche proroga di un anno per ecobonus e bonus ristrutturazioni. Confermati fino al 2021 anche il sismabonus e lo sconto sui lavori in condominio. Un nutrito pacchetto di misure che, secondo le stime, ha un potenziale da 4 miliardi di euro di investimenti.