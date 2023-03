Bonus facciate, la partita dei crediti non è finita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

All’appuntamento del prossimo 31 marzo, termine per comunicare al Fisco le cessioni dei crediti, parteciperanno anche le “monetizzazioni” del bonus facciate. Perché è vero che l’agevolazione per rifare il look degli edifici si è spenta a fine 2022, ma i suoi (imponenti) crediti fiscali continuano a circolare.

La data di fine marzo – così prolungata dal Milleproroghe ma già in odore di rinvio – è quella entro cui trasmettere alle Entrate le comunicazioni su cessioni e sconti in fattura relativi alle spese del 2022, o alle rate residue delle spese del 2020 e 2021.

Loading...

Il peso del look

Gran parte delle opzioni di trasferimento riguarderà il superbonus al 110%, che l’anno scorso ha attivato 265mila interventi di riqualificazione energetica e, stando solo ai lavori conclusi in versione “eco”, ha visto maturare detrazioni per 39 miliardi, come rileva l’Enea. Così, dopo aver esaurito la spinta incentivante, il bonus facciate è finito sullo sfondo. Ma non dimentichiamo che si tratta di uno sgravio – con detrazione del 90% nel 2020-21 e del 60% nel 2022 – che è stato largamente utilizzato. E anzi è il secondo imputato dello straordinario scostamento nelle previsioni di bilancio evidenziato dal Governo.

Come ha ricordato in Senato il direttore generale delle Finanze, Giovanni Spalletta, su 38 miliardi di “buco” generato dalle detrazioni edilizie nel triennio 2020-22, il superbonus pesa per 24,65 miliardi di euro e il bonus facciate per 13,1 miliardi. Il primo implica per l’Erario un costo di 61,5 miliardi totali, il secondo di 19 miliardi.

Questi i numeri assoluti, già eloquenti. Ma se in proporzione gli oneri del superbonus hanno sforato del 67% le risorse statali già impegnate, quelli del bonus facciate le hanno superate del 222 per cento.