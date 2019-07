Non solo FaceApp, tutti i buchi nella privacy delle nostre foto

Meglio i server russi o quelli californiani? Il pregiudizio verso la Russia peraltro non cambia la sostanza tecnologica. Per rielaborare le immagini la potenza del chip dello smartphone potrebbe non essere sufficiente quindi l’immagine viene inviata sui server dell’azienda per essere modificata e rispedita. Tutto avviene in cloud come per la quasi totalità delle app di questo tipo.

Tra l’altro se è vero che Amazon (AWS) e Google sono fornitori di Wireless Lab allora le nostre fotofrafie potrebbero anche non essere conservate direttamente su server russi ma girare su più macchine.

Chi c’è dietro Wireless Lab? Possiamo immaginarci che dentro a Wireless Lab ci siano rimasugli del Kgb pronti a usare le nostre foto con i nostri nomi per attività di spionaggio. Ricordiamo che parliamo sempre di foto che abbiamo scelto volontariamente di inviare, non di segreti rubati dal nostro smartphone.

Ad oggi non sappiamo se Wireless Lab abbia accesso in modo illecito al nostro smartphone. Quindi ad oggi non ci sono reati. Peraltro, Wireless Lab non è una sconosciuta. Esiste dal 2017. Non solo, in termini di popolarità la #FaceAppChallenge è un ritorno di successo, si è svolta già due anni fa. E le reazioni sono state su per giù le stesse.

