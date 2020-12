Facebook: 48 stati Usa e l’Authority federale denunciano il suo monopolio L’offensiva vede in prima fila la procura generale di New York. Le accuse riguardano gravi danni alla concorrenza e ai consumatori di Marco Valsania

NEW YORK – La procura generale di New York, affiancata da altri 47 stati americani, e le autorità federali della Federal Trade Commission hanno fatto scattare aggressive e parallele denunce antitrust contro Facebook. Hanno accusato il gruppo di abuso di posizione dominante e messo in discussione le sue grandi acquisizioni degli ultimi anni, da Instagram a WhatsApp. Il ricorso è il secondo contro un leader Internet e hi-tech dopo il caso presentato contro Alphabet dal Dipartimento della Giustizia assieme ad autorità giudiziarie statali. Tra i rimedi possibili indicati nei due ricorsi contro Facebook ci sono drammatiche cessioni di asset, vale a dire in particolare di Instagram e WhatsApp. E un obbligo di previa autorizzazione per eventuali future acquisizioni. Subito dopo gli annunci della Ftc (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/12/ftc-sues-facebook-illegal-monopolization) e degli stati (https://ag.ny.gov/press-release/2020/attorney-general-james-leads-multistate-lawsuit-seeking-end-facebooks-illegal) il titolo di Fb è scivolato del 2 per cento.

Il caso

L'azione, al termine di indagini durate oltre un anno, assale il gigante dei social media su almeno tre fronti: l'acquisizione di rivali per neutralizzarli, la posizione di monopolio che erode la privacy dei consumatori e strategie di blocco dell'accesso alla sua piattaforma per società considerate una minaccia al suo business. “Qualunque tentativo di soffocare la concorrenza, di danneggiare i piccoli business, di ridurre creatività e innovazione, di tagliare le protezioni della privacy, si scontrerà con la piena forza delle nostre authority”, ha dichiarato il procuratore generale di New York, Letitia James, in una conferenza stampa. Il direttore del Bureau do Competition della Ftc, Ian Conner, ha da parte su separatamente affermato che “le azioni di Facebook per consolidare e mantenere il suo monopolio privano i consumatori dei benefici della concorrenza. Il nostro obiettivo è far arretrare la condotta anti-concorrenziale di Facebook e di restaurare la concorrenza in modo che innovazione e libera concorrenza possano fiorire”.

La procura di New York

La procura di New York è particolarmente sotto i riflettori e in prima fila nella vicenda: ha per mesi capitanato l'inchiesta nei confronti di Facebook. L'emergere in estate durante indagini parlamentari di una serie di comunicazioni interne di Facebook, tra le quali e-mail del Ceo Mark Zuckerberg che minacciavano di “distruggere” Instagram se avesse rifiutato di essere comprata, hanno aggravato la posizione dell’azienda. Fb si è difesa, attraverso testimonianze in Congresso del suo fondatore e Ceo Mark Zuckerberg, negando comportamenti monopolistici e affermando di avere invece promosso e fatto crescere le app acquisite. E dichiarando che il settore di Internet e servizi digitali non risente di una carenza di concorrenza, con molteplici opzioni per gli utenti. James, 62 anni e dal gennaio 2019 alla guida della procura, è tuttavia nota per la sua determinazione e non ha frenato la sua inchiesta. Sta anche perseguendo il business di Donald Trump e i suoi legami con Deutsche Bank. “Trump non potrà evitare la giustizia nel grande stato di New York”, ha detto ancora nei giorni scorsi durante una intervista alla rete Tv Abc. Originaria di Brooklyn, a lungo consigliere comunale e di fede politica progressista, e' la prima donna e la prima afroamericana ad essere eletta procuratore generale dello stato.

Il precedente del 2016

Per Facebook e le sue pratiche di business non è il primo scontro con le autorità americane. E' reduce nel 2019 da un accordo con la Ftc federale che l'ha vista pagare 5 miliardi di dollari per violazioni della privacy, legate alla condivisione irregolare di informazioni sugli utenti con la società di consulenza politica Cambridge Analytica. Cambridge, arruolata tra gli altri dalla campagna di Trump nel 2016, era stata poi travolta dallo scandalo.

Facebook dopo Alphabet

Il ricorso nei confronti di Alphabet si è quindi rivelcato come l'apertura di una nuova stagione di interventi antitrust contro Big Tech. Con il suo motore di ricerca Google è finito nel mirino di un ricorso del Dipartimento della Giustizia in ottobre, con l'accusa di aver utilizzato azioni dannose per la concorrenza al fine di proteggere la propria leadership. Il caso verte su intese esclusive con partner quali produttori di smartphone, società di tlc e Internet che, in cambio di versamenti miliardari, garantiscono che Google sia l'opzione ci default per le ricerche. In questo modo, incalca il j'accuse, potrebbe essere compromessa la futura innovazione. “Potremmo non vedere mai la prossima Google”, aveva sentenziato il vice ministro della Giustizia Jeffrey Rosen.