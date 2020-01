Facebook batte le stime ma scivola in Borsa per l’aumento dei costi «Un ottimo trimestre e una buona fine d'anno», ha commentato Mark Zuckerberg. Ma il titolo nelle contrattazioni after hours perde oltre il 6% per via dell’aumento dei costi del 34% a 12,2 miliardi. Un aumento che riduce i margini operativi dell’azienda

Facebook batte le attese di Wall Street con ricavi nell'ultimo trimestre pari a 21,08 miliardi di dollari, contro i 20,89 miliardi delle previsioni e i 16,9 miliardi di un anno prima. Si tratta di un aumento del 25%, che tuttavia è il più basso incremento trimestrale mai registrato dal gruppo.

I ricavi per l’intero 2019 sono così saliti da 55,8 a 70,7 miliardi di dollari. L’utile netto del trimestre è stato di 7,34 miliardi (2,56 dollari ad azione) contro i 7,8 miliardi dell’anno prima (pari a 2,38 dollari per azione).

«Un ottimo trimestre e una buona fine d'anno», ha commentato Mark Zuckerberg. Ma il titolo nelle contrattazioni after hours perde oltre il 6% per via dell’aumento dei costi del 34% a 12,2 miliardi. Un aumento che riduce i margini operativi dell’azienda.

La minore redditività è il fattore che più ha pesato sulle reazioni degli investitori. Positivo invece l’aumento degli utenti attivi a 1,66 miliardi (+9%). Il titolo Facebook ha guadagnato il 55% nell’ultimo anno.