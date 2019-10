Facebook batte le stime su utili e ricavi e vola in Borsa Tra luglio e settembre il gruppo di Mark Zuckerberg ha riportato utili per 6,09 miliardi di dollari e ricavi al +29% fino a quota 17,65 miliardi. Le inchieste non spaventano gli inserzionisti dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Buone le performance della trimestrale di Facebook (Epa)

NEW YORK - Facebook ha riportato buoni risultati nel terzo trimestre, oltre le attese degli analisti. E le azioni subito dopo la diffusione dei conti nelle contrattazioni after-hours hanno avuto un balzo superiore al 2%. Nei tre mesi tra luglio e settembre il gruppo di Mark Zuckerberg ha riportato utili per 6,09 miliardi di dollari, o 2,12 dollari per azione, con un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2018. I ricavi sono cresciuti ancora di più, del 29% in tre mesi, a 17,65 miliardi dai 13,73 miliardi dell'anno prima. Gli analisti sentiti nel sondaggio FactSet prevedevano utili per 2,11 dollari ad azione e un fatturato di 17,37 miliardi.

La scorsa settimana Zuckerberg al Congresso è stato messo sotto torchio dalle domande dei deputati sui piani dell'azienda per Libra, la sua criptovaluta digitale. Su Facebook inoltre pesano le indagini Antitrust aviate da Federal Trade Commission, Dipartimento di Giustizia e da una serie di procure americane. Tuttavia, le inchieste non hanno spaventato gli inserzionisti e le vendite di spazi pubblicitari sono balzate al livello più alto di sempre in un trimestre, grazie agli ottimi risultati dell'advertising di Instagram, la app di condivisione delle fotografie e dei video che si stima quest'anno avrà 15 miliardi di ricavi pubblicitari rispetto ai 9,1 miliardi del 2018 (dati EMarketer). Da inizio dell'anno le azioni Facebook hanno guadagnato il 44 per cento.