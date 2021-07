Facebook cambia Diem: da avversario ad alleato di Fed e Bce sulle valute digitali

2' di lettura

Il progetto di stablecoin Diem di Facebook, nella nuova versione non più in conflitto con le istituzioni, è a disposizione delle banche centrali per implementare i loro progetti di valute digitali (Cbdc). A ribadirlo è stato ieri Cristian Catalini, chief economist di Diem (ex Libra), il programma di valuta digitale di Facebook, intervenendo al primo RegEvent (Regulatory Event) organizzato da Mediobanca.

Rispondendo alle domande di Andrea Filtri, co-head of equity research di Mediobanca ed esperto ...