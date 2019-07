Facebook, conti sopra le attese: salgono ricavi (+28%) e utenti (+8%) Facebook batte le attese degli analisti con i conti del secondo trimestre dell'anno, dando segnali di robusta crescita del gruppo agli investitori di Marco Valsania

New York - Facebook batte le attese degli analisti con i conti del secondo trimestre dell'anno, dando segnali di robusta crescita del gruppo agli investitori. E lo fa nello stesso giorno nel quale e' scattata la sanzione record da 5 miliardi di dollari delle autorita' americane per violazioni della privacy e mentre vengono annunciate nuove inchieste antitrust contro tutti i colossi dell'hi-tech. Nel dopo mercato il titolo ha risposto guadagnando il 3,5 per cento. Da gennaio e' in rialzo del 54 per cento.

Facebook ha riportato utili per azione, esclusi oneri straordinari anzitutto relativi alla multa federale comminata dalla Ftc, pari a 1,99 dollari contro gli 1,88 pronosticati alla vigilia. I profitti netti sono stati di 2,6 miliardi, 0,91 centesimi per azione, rispecchiando un onere da due miliardi legato la sanzione e altre voci relativi a modifiche contabili. Le entrate sono lievitate del 28% a 16,9 miliardi, rispetto ai 16,5 miliardi attesi.

Gli utenti attivi quotidiani dei servizi “core” di Facebook e di Messenger sono stati in linea con le previsioni, aumentati dell'8% a 1,59 miliardi, e quelli mensili attivi hanno raggiunto i 2,41 miliardi, a loro volta come anticipato e in rialzo dell'8 per cento. Le entrate medie per utente sono lievitate oltre le attese, a 7,05 dollari invece dei 6,87 dollari ipotizzati. Complessivamente il gruppo ha riportato oltre 2,7 miliardi di utenti al mese una volta considerate tutte le sue app.