Facebook cresce nella pandemia, Alphabet scivola ma batte le attese Il re dei social e la casa madre di Google incassano 12 miliardi di profitti. E Zuckerber difende a spada Big Tech dal rischio di misure antitrust di Marco Valsania

Facebook riscalda la terza città danese

Il re dei social e la casa madre di Google incassano 12 miliardi di profitti. E Zuckerber difende a spada Big Tech dal rischio di misure antitrust

4' di lettura

Alphabet e Facebook, le due regine della pubblicità digitale, battono le attese di bilancio durante il trimestre della pandemia, segno della loro continua e crescente influenza. Assieme hanno macinato profitti per 12 miliardi di dollari tra aprile e giugno, un contributo cruciale a sorpprendente tesoro di 28 miliardi di profitti trimestrali messi a segno da Big Tech quando si sommano anche Amazon e Apple.



Ma se Facebook vede sia utile che fatturato rafforzarsi, grazie all'incremento degli utenti e della loro partecipazione, Alphabet fa i conti con il primo calo delle entrate nella sua storia, risentendo almeno temporaneamente del taglio dei budget pubblicitari delle imprese. Entrambe le società hanno inoltre ammesso incertezze sullo stato del business e dell'economia nei prossimi mesi a causa del coronavirus.

Davanti a performance comunque invidiabili, e che mostrano il loro ruolo centrale nell'economia e nella società, il leader di Facebook, Mark Zuckerberg, ha preso l'occasione per difendere la propria azienda e per estensione gli altri colossi tecnologici dai critici che li accusano di aver accumulato eccessivo potere. Ha denunciato il rischio di regolamentazioni che strangolino le loro attività e il loro contributo economico se il Congresso e le authority americane faranno scattare provvedimenti antitrust.

Facebook

Facebook ha trovato slancio nei lockdown causati dalla pandemia, mettendo a segno nel secondo trimestre 2020 incrementi superiori alle attese del fatturato, dei profitti e degli utenti. Gli utili si sono impennati a 5,18 miliardi da 3,96 miliardi, pari a 1,80 dollari per azione contro gli 1,39 dollari previsti. Il fatturato è salito dell'11% a 18,7 miliardi, battendo a sua volta attese ferme a 17,34 miliardi pur riportando il passo di crescita più debole da quando l'azienda si è quotata in borsa nel 2012. Il titolo del re dei social network nel dopo mercato ha guadagnato fino all'8 per cento.



Gli utenti di Facebook, su tutti i suoi servizi compresi Instagram, Messenger e WhatsApp, sono aumentati. Gli users mensili complessivi sono passati a 3,14 miliardi da 2,99 miliardi nel trimestre precedente. I soli utenti Facebook sono lievitati del 12% a 2,7 miliardi, meglio dei previsti 2,63 miliardi. Gli incrementi, ha fatto sapere l'azienda, riflettono “una maggior partecipazione” dei consumatori bloccati a casa dalla pandemia.

L'azienda ha anche riportato un aumento delle entrate medie per utente superiori alla attese, prova del suo potere di controllo sui prezzi.

Facebook ha pronosticato in futuro utenti in frenata almeno nelle regioni dove le restrizioni da coronavirus vengono allentate, ma ha ancora stimato un incremento del fatturato nel terzo trimestre del 10%, superiori alle attese gli analisti. Facebook dovrà tuttavia affrontare un boicottaggio pubblicitario in protesta contro la diffusione sulle sue piattaforme di informazioni manipolate e voci razziste scattato a inizio luglio e che ha visto l'adesione di numerose grandi aziende, da Coca-Cola a Volkswagen.