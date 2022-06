Facebook diventa Meta anche a Wall Street, ma il Metaverso non decolla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un decennio di negoziazioni finanziarie sotto il nome “FB”, per la galassia Facebook è arrivato il momento di cambiare. Da oggi, infatti, il titolo dell’azienda californiana cambia ticker a Wall Street, e diventa “Meta”. Un passaggio in qualche modo obbligato, dopo che Mark Zuckeberg, lo scorso autunno, ha deciso un cambio di rotta importantissimo per Facebook, investendo miliardi di dollari nel metaverso e ribattezzando la sua holding in Meta Platforms Inc.

Certo, il cambio del ticker è solo...