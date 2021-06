Facebook, due cause antitrust respinte. Il titolo festeggia i mille miliardi

2' di lettura

Facebook contro antitrust americano, due a zero. Il re dei social network e della pubblicità digitale, accusato di monopolio illecito, ha battuto in tribunale due cause parallele. La prima portata direttamente dal governo federale, in particolare dall'authority antitrust della Federal Trade Commission. L'altra da una coalizione di decine di procure generali di stati guidata da New York.

Un successo che vale la soglia dei mille miliardi



La decisione di respingere i ricorsi, che chiedevano tra l'altro rimedi drastici fino alla cancellazione delle acquisizioni di WhatsApp e Instagram, è stata presa da una corte federale del distretto della capitale, Washington DC. E Facebook ha subito risposto in Borsa alla vittoria contro i sospetti di abuso di posizione dominante superando i mille miliardi di dollari di market cap per la prima volta. Il titolo ha guadagnato oltre il 4 per cento.

Loading...

L’azione della FTC

Nel caso dell'azione della Ftc, il magistrato – James Boasberg, nomminato sotto la presidenza di Barack Obama - ha indicato in documento di 53 pagine che le autorità federali non hanno fornito adeguate prove del monopolio di Fb. In particolare che Fb controllerebbe oltre il 60% del “personal social networking”.E' una bocciatura che lascia aperto uno spiraglio alla FTC per ripresentare il caso, entro il 29 luglio, ma la sconfitta brucia. Il giudice ha aggiunto che i servizi di social networking sono gratuiti e che a suo avviso non è neppure chiaro quale sia la loro definizione.La FTC aveva presentato il suo caso nel 2020, accusando Fb di utilizzare tattiche anticompetitive e di monopolio. Risultato, una minor scelta da parte dei consumatori di social networks e una possibilità per il gruppo di Mark Zuckerberg di accumulare dati personali di utenti.

Il ricorso degli stati

Sempre l'anno scorso, una rete di 48 procuratori generali statali aveva presentato un siile ricorso sotto la leadership dell'attorney general di New York Letitia James. Questo caso è stato respinto del tutto dal giudice, senza chance di appello. Sono stati anzitutto citati limiti temporali scaduti, dato che l’azione metteva apertamente in discussione le acquisizioni di WhatsApp e Instagram avvenute oltre cinque anni or sono (le operazioni risalgono al 2012 e 2014).

Pressioni per riforme dell’antitrust

Potrebbe però esser presto per Facebook per cantare vittoria. La battuta d'arresto degli attuali casi ha incoraggiato in Congresso richieste di riforma delle leggi antitrust per poter più efficacemente fare i conti con Big Tech. Deputati e senatori stanno considerando progetti di legge per stringere le maglie contro i monopoli e per adeguarle all’era dell’economia digitale e di Internet, sposando concezioni più ampie dei danni ai consumatori rispetto a qulle tradizionali, incentrate sulla manipolazione dei prezzi.