Facebook è 1° nel volley donne, nel calcio uomini e nel basket (maschile e femminile)

È Facebook di gran lunga il social più amato dai tifosi italiani. Infatti, sommando soltanto i dati dei 3 più seguiti e importanti sport di squadra del nostro Paese (calcio, pallavolo e basket della massima serie maschile e femminile) emerge che il social di Mark Zuckerberg conta su oltre 5 milioni e 971mila fan di media per squadra, più della somma dei 3 milioni e 623mila di Instagram e dell’1 milione e 363mila di Twitter. Non solo. Analizzando i dati delle singole voci, si nota che Facebook è il social preferito nel calcio maschile e nella pallavolo femminile e in entrambi i sessi nel basket. È la sintesi della ricerca che l’Osservatorio Digitale ha elaborato per «Il Sole-24 Ore» analizzando la media per squadra di ogni singolo sport.

Instagram coinvolge di più

Ma è Instagram quello che coinvolge di più (il quale coinvolgimento, si ricorda, è uno dei principali indicatori di una buona attività social perché posiziona meglio il brand, aumenta la notorietà e lo rende appetibile agli sponsor) e con cui gli utenti interagiscono con cuoricini su cuoricini per dimostrare il loro affetto alla squadra del, potremmo azzardare, “cuoricino”. Davvero impressionanti i volumi che vengono prodotti dal social fotografico se si pensa che, sempre come media squadra, parliamo di 9 milioni e 548mila interazioni negli ultimi 60 giorni.

Facebook, che pure ne conta 1 milione e 776mila e su una fan base più nutrita, è lontanissimo dalla performance del social network che non più di 8 anni fa ha acquisito. Ancora più distante è il numero di reazioni che gli utenti hanno su Twitter: appena 362mila.

Certo, un commento e una condivisione su Twitter o su Facebook, digitalmente parlando, pesano diversamente da quelli fatti su Instagram, che ha un pubblico abituato a gratificare le immagini con maggiore generosità, mentre sugli altri 2 network si spende la gratificazione in modo più ragionato, per quanto sui social si possa utilizzare questo termine. Interessante notare come, dagli amanti della pallavolo maschile, Instagram è il preferito, anche per numero di follower.

Twitter preferito nel calcio rosa

A Twitter non rimane che il calcio femminile per vantare un primato tra i 3 social media (favorito dalla performance della Juventus Women), e in assoluto subisce nello sport la capacità di Facebook di saper raccontare i valori, le tradizioni, la storia e documentare gli avvenimenti sportivi e di Instagram di saper immortalare stories dopo stories e foto dopo foto, ogni momento vissuto dai loro beniamini dentro e fuori dal rettangolo di gioco; più di quanto permetta di fare il social media del cinguettio, più utilizzato per informare che per colloquiare.

Follower e interazioni totali

Della corposa indagine sui 3 incontrastati sport di squadra in Italia, emerge infine un numero imponente. I club dei massimi campionati di serie A maschile e femminile di calcio, pallavolo e basket, contano complessivamente su 222 milioni e 519mila follower che negli ultimi 2 mesi hanno prodotto oltre 230 milioni di interazioni.