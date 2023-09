Ascolta la versione audio dell'articolo

Facebook e Instagram a pagamento e senza pubblicità in Europa. È l’ipotesi che Meta sta valutando in risposta alle norme e ai timori dell’Ue sui dati e sulla privacy. Il servizio gratuito - riporta il New York Times citando alcune fonti - resterà comunque disponibile nel Vecchio Continente e affiancherà la possibile nuova versione ad abbonamento, offrendo così un’alternativa ai clienti.

Tempi incerti

Il colosso di Mark Zuckerberg, secondo indiscrezioni, sta studiando l’idea ma al momento non si conoscono né i possibili tempi di lancio né l’eventuale costo. La mossa potrebbe aiutare Meta a confrontarsi con le autorità europee e difendersi dai timori sollevati sulla privacy e le politiche per l’uso dei dati, oltre a segnare una svolta.

Per quasi 20 anni il core business di Meta è stato infatti centrato sull’offerta di servizi gratuiti di social network e sulla vendita di pubblicità alle aziende che volevano raggiungere un determinato pubblico. Il possibile lancio sul mercato di un servizio a pagamento - osserva il New York Times - sarebbe così uno degli esempi più tangibili di come le società devono adeguare i loro prodotto alle norme sulla privacy e a quelle decise dai vari governi, soprattutto in Europa.

La partita europea

Alcune fonti interne a Meta ritengono che la possibilità di offrire agli utenti la scelta di sottrarsi alla pubblicità continuando però ad avere accesso a Facebook e Instagram per abbonamento potrebbe alleviare alcuni dei timori delle autorità europee. O quantomeno agevolare gli interessi del colosso nell’Unione Europea, dove non ha ancora lanciato la sua nuova app Threads , la rivale di X, l’ex Twitter, proprio per timori in ambito regolamentare. Concentrata nelle sfide in Europa, Meta comunque lavora al rilancio delle sue attività e al metaverso, la realtà virtuale che Zuckerberg ritiene essere il futuro e che sta muovendo i primi passi.

Il nodo intelligenza artificiale

L’attenzione è alta anche sulla nuova frontiera dell’intelligenza artificiale e sulla sua integrazione con i prodotti Meta. Proprio l’IA porterà Zuckerberg e altri amministratori delegati di colossi Big Tech - da Elon Musk agli amministratori delegati di Microsoft e Google, rispettivamente Satya Nadella e Sundar Pichai - al Senato americano il prossimo 13 settembre per un incontro bipartisan a porte chiuse che sarà da base alla stesura di regole per l’IA.