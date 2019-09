Facebook e l’odio in rete, serve più trasparenza su ciò che è ammesso

3' di lettura

Facebook e Instagram hanno cancellato le pagine ufficiali, nazionali e locali, dei movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova, nonché di decine dei loro esponenti di maggior spicco. La notizia potrebbe essere banalmente tradotta in questi termini: due siti privati americani hanno ritenuto di non voler diffondere più alcuni contenuti, esercitando l’ovvia libertà di scegliere cosa ospitare nella propria piattaforma.



In questa prospettiva, le ragioni delle rimozioni sono in sé secondarie: Facebook e Instagram non sono servizi pubblici, non hanno obblighi di pluralismo, né devono dare spazio a chiunque. Di più: come aziende private che fondano il proprio business sulla presenza di contenuti e sulla conseguente vendita di spazi pubblicitari, possono ben ritenere che alcuni messaggi possano nuocere al florido sviluppo degli affari.



Nulla da obiettare, quindi? In linea di principio diremmo di no. Tuttavia, la dimensione e la posizione dominante sul mercato delle due società e i molti diritti coinvolti nella loro attività suggeriscono di valutare se sia opportuna qualche eccezione alle regole generali sulla libertà d’impresa.



La libertà di espressione viaggia su molti canali, vecchi e nuovi, che tendono a rinnovarsi e a moltiplicarsi. In particolare, per la dinamica della rete, ciò che è precluso su una piattaforma ne trova facilmente un’altra se di quei contenuti vi è una domanda diffusa. L’esempio più banale è quello del materiale pornografico che, bandito dalle piattaforme generaliste, si è riversato su quelle “specialistiche”.



