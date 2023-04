Facebook e privacy, accordo Usa da 725 mln $: richieste degli utenti possibili fino ad agosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli utenti di Facebook hanno tempo fino al 25 agosto di quest’anno per richiedere la propria quota parte dell’accordo di liquidazione da 725 milioni di dollari che ha recentemente chiuso una causa legale per presunte violazioni della privacy da parte della società di social media. La notizia, riferita da Cnbc, rimanda a quanto pubblicato da un sito da poco online relativo al contenzioso Usa su profilo utente e privacy avviato da un gruppo di consumatori/utenti di Facebook (caso n. 3:18-md-02843-VC presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California).

Secondo i querelanti si tratta del “ più grande recupero mai ottenuto in un'azione collettiva sulla privacy dei dati e il massimo che Facebook abbia mai pagato per risolvere un'azione collettiva privata”.

La causa era stata intentata nel 2018 dopo che Facebook ha rivelato che le informazioni di 87 milioni di utenti erano state condivise in modo improprio con la società di data analisi Cambridge Analytica. Le persone in possesso di un account Facebook attivo negli Stati Uniti tra maggio 2007 e dicembre 2022 hanno dunque tempo fino alla prossima estate per presentare una richiesta di liquidazione. L'ammontare delle somme riconosciute ai singoli consumatori/utenti non sono stati ancora stati stabiliti perché i pagamenti dipendono dal numero di utenti che invieranno le richieste e da quanto tempo ciascun utente ha mantenuto un account Facebook.