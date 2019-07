Facebook e YouTube in campo contro le «cure miracolose»: stretta sui post Cure miracolose addio. Almeno su Facebook e YouTube. Arriva una stretta sui post che illustrano rimedi senza conferma di efficacia scientifica che riguardano tante patologie, dal cancro all'obesità

Cure miracolose addio. Almeno su Facebook e YouTube. Arriva una stretta sui post che illustrano «cure miracolose». Tutti quei rimedi senza conferma di efficacia scientifica che riguardano tante patologie, dal cancro all'obesità. L’annuncio è arrivato dal Wall Street Journal, secondo cui le mosse sono legate a una inchiesta del giornale da cui si deduce che i due social sono inondati di messaggi sbagliati.

Via i post che inneggiano a cure miracolose

Travis Yeh, Product manager di Facebook, ha annunciato che è stato cambiato l’algoritmo che sceglie le notizie da promuovere sui profili. Obiettivo: diminuire la diffusione di post che fanno riferimento a prodotti e terapie illustrate come miracolose. «I post con affermazioni sensazionalistiche sulla salute o che cercando di vendere prodotti basandosi su affermazioni legate alla salute avranno una distribuzione ridotta - spiega l'esperto -. I gruppo dovrebbero evitare di pubblicare post sulla salute che possono confondere le persone, e post che cercando di vendere prodotti legati a messaggi sulla salute».



Si lavora con i medici per individuare video pericolosi

In pista anche YouTube, che a dicembre aveva annunciato una stretta sui messaggi fuorvianti, citando proprio quelli che propagandano cure miracolose: si sta lavorando proprio con alcuni medici per identificare pubblicità e video pericolosi per la salute.

