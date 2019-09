Facebook, ecco la Corte d’appello a cui far ricorso se si viene bloccati

Le parole di Zuckerberg

Il primo commento a questa nuova strada è quello di Mark Zuckerberg. «Siamo responsabili dell'applicazione delle nostre politiche ogni giorno e prendiamo milioni di decisioni sui contenuti ogni settimana. – scrive il Ceo di Facebook - Ma credo che aziende private come la nostra non debbano prendere decisioni così importanti da sole. Ecco perché ho chiesto ai governi un intervento per chiarire nuovi standard sui contenuti dannosi. È anche il motivo per cui abbiamo deciso di offrire alle persone un modo per fare appello contro le nostre decisioni, istituendo il consiglio di sorveglianza indipendente». E del resto, a leggere il post ufficiale di Facebook, l'obiettivo sembra proprio quello di una maggiore trasparenza: «La libertà di espressione – è scritto nella Carta del Consiglio - è un diritto fondamentale. Facebook cerca di dare alle persone una voce così da connettersi, condividere idee ed esperienze e comprendersi l'un con l'altro. La libertà di espressione è sovrana, ma ci sono momenti in cui i contenuti possono essere in contrasto con autenticità, sicurezza, privacy e dignità. Alcune forme di libera parola possono mettere a rischio l'abilità di altre persone di esprimersi liberamente. Quindi bisogna trovare un bilanciamento». E poi ancora: «Lo scopo del Consiglio è quello di proteggere la libertà di espressione prendendo decisioni di principio e indipendenti sul contenuto ed emettendo pareri consultivi sulle politiche relative ai contenuti di Facebook. Il consiglio opererà in modo trasparente e le sue motivazioni saranno spiegate chiaramente al pubblico, nel rispetto della privacy e della riservatezza delle persone che utilizzano i servizi di Facebook, Inc., incluso Instagram».

LEGGI ANCHE / Facebook, operazione-pulizia: rimossi 2,2 miliardi di account

Da chi sarà composta la Corte

L'operatività totale della Oversight Board è prevista per il 2020. Fino a quella data, solo Facebook potrà sottoporre casi al Consiglio. Mentre successivamente potranno farlo gli utenti in prima persona. La Corte sarà composta da una quarantina di membri (anche se si partirà da 11), che saranno nominati ogni tre anni. Chiaramente ne faranno parte profili esperti, e «non ci saranno conflitti d'interessi, reali o percepiti». Almeno sulla carta.