Facebook: le entrate del colosso social frenano, ma gli utili battono le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Facebook per il terzo trimestre dell’anno ha riportato un giro d’affari cresciuto del 35% ma in frenata e inferiore alle attese, pari a 29,01 miliardi di dollari contro i 29,56 pronosticati. Gli utili hanno invece battuto le stime degli analisti, in rialzo del 17% a 9,19 miliardi, pari a 3,22 dollari per azione rispetto i 3,17-3,20 dollari anticipati. Sotto le attese è parso anche l’outlook del giro d’affari per il quarto trimestre in corso: entrate tra i 31,e35 e i 34 miliardi, mentre gli analisti...