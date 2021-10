Facebook, l’accusa dell’ex manager: «Profitti più importanti della salute degli utenti»

2' di lettura

Facebook non è riuscita a proteggere i suoi utenti. Parola di ex manager. Il social network americano è messo di nuovo sotto accusa dopo che Frances Haugen, ex product manager, ha deciso di rivelare il contenuto di migliaia di documenti interni che, a suo dire, mostrano che Facebook ha messo in secondo piano il benessere dei suoi utenti a favore del profitto.

L’accusa: Facebook sapeva

Frances Haugen ha consegnato una ricerca interna ai legislatori statunitensi e al Wall Street Journal, secondo cui la società sapeva, ma non ha rivelato, l’impatto negativo di servizi come Instagram sui giovani utenti (Instagram è un’applicazione di proprietà di Facebook).

L’ex manager ha riferito di aver le prove sul fatto che Facebook dà la priorità ai profitti rispetto al benessere dei suoi utenti. «C’erano conflitti di interesse tra ciò che era buono per il pubblico e ciò che era buono per Facebook», ha spiegato domenica a “60 Minutes”, rilasciando la sua prima intervista in pubblico.

Le dinamiche interne al social network

La raccolta di documenti che ha consegnato Frances Haugen fa luce su dinamiche interne al colosso americano: dalle politiche sulla moderazione dei contenuti, al trattamento diverso riservato ad account di personalità di alto profilo, rispetto a quello destinato agli utenti comuni; ma soprattutto il tema dell’impatto psicologico che Instagram avrebbe sui giovani utenti.

Secondo i dati raccolti, elaborati e diffusi da Haugen, Facebook sarebbe intervenuta su una quota compresa tra il 3 e il 5% del totale di post di odio pubblicati sulla piattaforma e su meno dell’1% dei contenuti classificati come “incitamento alla violenza”.