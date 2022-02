Facebook lancia i Reels, la sfida a TikTok passa anche da qui

Ascolta la versione audio dell'articolo

Facebook ha annunciato l'espansione di Facebook Reels per iOS e Android in oltre 150 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia. Un segnale molto chiaro al mercato. I Reels, infatti, sono quei video brevi diventati celebri grazie a TikTok. Un formato che ha catturato l'attenzione degli utenti più giovani. Ed è per questo che Facebook, che recentemente ha accusato un il colpo – registrando il primo calo di utenti in 18 anni di storia e bruciando in borsa oltre 200 miliardi di dollari in un giorno -, ora prova ad accelerare con questa grande espansione.

Da Meta hanno precisato che «i video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram, e Reels è il nostro formato di contenuti in più rapida ascesa. Vogliamo che Reels sia per i creator la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare. Vogliamo inoltre che le persone possano trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente».

Da quanto emerso, Zuckerberg è pronto a mettere sul piatto investimenti importanti. Perché del resto potrebbe nascere – o forse è già nata – una guerra sui creator più influenti fra le diverse piattaforme. Creator che potrebbero influire sul numero di utenti, in base al loro seguito.

«Stiamo lavorando a diverse soluzioni che permetteranno ai creator di guadagnare grazie ai loro reel. Il nostro programma di bonus Reels Play, parte dell'investimento di 1 miliardo di dollari per i creator, paga i produttori di contenuti idonei fino a 35.000 dollari al mese, in base alle visualizzazioni dei loro reel qualificanti. Questi bonus hanno aiutato creator come Jason the Great e Tasha Caroline a finanziare la realizzazione dei loro reel e a capire quali contenuti funzionano meglio su Facebook. Nei prossimi mesi, estenderemo il programma di bonus ad altri paesi, in modo che ancora più creatori possano essere ricompensati per la creazione dei reel amati dalle loro community». Da Meta, insomma, vogliono giocarsi la carta dei guadagni. E per un'azienda piena di liquidità, i soldi non sono un problema. «Sulla base della nostra lunga esperienza nell’aiutare i creator a guadagnare un reddito significativo grazie ai nostri prodotti di monetizzazione, come le inserzioni in-stream e le Stelle, - scrivono ancora dalla società di Menlo Park - stiamo anche testando opzioni di monetizzazione diretta per Facebook Reels in revenue share provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal supporto dei fan. Stiamo espandendo i test delle inserzioni overlay per Facebook Reels a tutti i creator negli Stati Uniti, Canada e Messico, e in altri paesi a partire dalle prossime settimane. Inizieremo con due formati: banner pubblicitari che appaiono come overlay semi-trasparenti nella parte inferiore di Facebook Reel, e inserzioni con adesivi: un’immagine statica che può essere posizionata dal creator in qualsiasi punto del suo reel. Queste inserzioni senza interruzioni permetteranno ai creator di guadagnare una parte delle loro entrate».

Tutti i creator negli Stati Uniti, in Canada e in Messico che fanno parte del programma di inserzioni in-stream sono automaticamente idonei alla monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie all'interno dei loro reel pubblici. Entro metà marzo, questi test saranno estesi anche ai creator di quasi tutti i paesi dove le inserzioni in-stream sono disponibili, Italia compresa.

Nelle prossime settimane, inoltre, Facebook inizierà a testare le Stelle sui reel, in modo che le persone possano sostenere i loro creator acquistando e inviando loro delle Stelle mentre guardano i loro reel. «Sia le inserzioni in overlay che le Stelle sono soluzioni progettate per permettere ai creator di guadagnare e crescere in modo proporzionale alle persone che guardano e interagiscono con i loro reel su Facebook».