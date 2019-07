Facebook con Libra vuole cancellare i money transfer. Business da 700 miliardi

Nero su bianco

Ed è proprio nelle nazioni in via di sviluppo di Africa e Asia che Mark Zuckerberg punta per far decollare l'app che dai telefonini sarà in grado di muovere in un battito di ciglia i soldi degli emigrati da una parte all'altra del pianeta.



Libra Association – l'associazione no profit con base legale a Ginevra che governerà la moneta virtuale – non fa mistero di puntare dritta al cuore del business miliardario. E lo fa, nel comunicato che ha diffuso nel sito (www.libra.org), con un paragrafo intitolato: “Per consentire alle persone di inviare denaro a chiunque, da qualsiasi luogo a un prezzo basso ...”.



Per Zuckerberg e i 28 soci che al momento sono entrati tra i soci fondatori (senza aver finora sborsato neppure un cent) questo non sarà un problema ma una risorsa. In media, infatti, secondo Knomad – il network mondiale sulle migrazioni il cui segretariato è ospitato a Washington nel quartier generale della Banca Mondiale – nel 2018 trasferire 200 dollari attraverso le frontiere ha avuto un costo medio del 7,1%, con punte del 9,4% nell'Africa Sub-Sahariana, vale a dire in un'area dove ogni anno piovono rimesse da tutto il mondo. L'Unesco, nell'ultimo Report sull'Educazione globale, ha stimato in 25 miliardi di dollari il costo complessivo per i migranti.



Il costo delle rimesse

Questa cifra – 25 miliardi di dollari, destinata a crescere negli anni, alla luce del trend in ascesa delle rimesse stimato puntualmente proprio dalla Banca Mondiale – fa gola a quanti (28 oggi, 100 entro metà 2020) si riuniranno intorno al focolare di Libra. In realtà la somma è sottostimata perché la giungla delle tariffe, soprattutto quelle attuate dai soggetti più piccoli, molti dei quali operano solo all'interno di un singolo Paese o di Paesi contigui, rende il calcolo complesso.



Tra i Paesi, i primi destinatari delle rimesse sono stati l'India con 79 miliardi di dollari, seguita dalla Cina (67 miliardi), Messico (36 miliardi), Filippine (34 miliardi) ed Egitto (29 miliardi).