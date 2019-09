Facebook: niente fact-checking ai post dei politici In tempi di discorsi sul Russiagate e sull’avanzare impetuoso delle fake news, quella di Facebook è indubbiamente una mossa controcorrente. E destinata a far discutere, anche perché arriva a un anno dalle elezioni americane di Andrea Biondi

In tempi di discorsi sul Russiagate e sull’avanzare impetuoso delle fake news, quella di Facebook è indubbiamente una mossa controcorrente. E destinata a far discutere, anche perché arriva a un anno dalle elezioni americane. In questo quadro Facebook ha fatto sapere che non farà il fact-checking ai post dei politici. Possono essere di «interesse pubblico» e per questo rimarranno fuori dall’attività di controllo dei fatti.

Ad annunciare la decisione, parlando all’Atlantic Festival di Washington, è Nick Clegg, ex vice premier britannico ora a capo della comunicazione globale della società. Quella di Facebook va a porti dunque sulla falsariga di quanto già deciso da Youtube e Twitter.

«Facciamo affidamento su correttori di fatti di terze parti per aiutare a ridurre la diffusione di notizie false e altri tipi di disinformazione virale, come meme o foto e video manipolati. Non crediamo, tuttavia, che per noi sia un ruolo appropriato arbitrare i dibattiti politici e impedire che il discorso di un politico raggiunga il suo pubblico e sia soggetto a dibattito pubblico e controllo. Ecco perché Facebook esonererà i politici dal nostro programma di fact-checking».