Facebook prepara una versione di Instagram per i bambini sotto 13 anni

«Chiediamo a tutti di avere almeno 13 anni per utilizzare Instagram e sappiamo che i giovani possono mentire sulla loro data di nascita. Vogliamo fare di più per impedire che ciò accada, ma verificare l'età delle persone online è complesso ed è qualcosa con cui molti nel nostro settore sono alle prese. Per affrontare questa sfida, stiamo sviluppando una nuova tecnologia di intelligenza artificiale e machine learning per aiutarci a mantenere gli adolescenti più al sicuro e ad applicare nuove funzionalità adatte all'età», ha dichiarato l'azienda sul blog ufficiale.

Riconoscimento automatico dell’età

La prima grossa sfida, come dichiarato, è quella del «riconoscimento automatico dell'età», ma la società ha anche annunciato l'intenzione di implementare nuove funzionalità di sicurezza, tra cui un sistema in grado di impedire agli adulti di inviare messaggi a persone di età inferiore ai 18 anni che non li seguono e avvisi di sicurezza per gli adolescenti, quando vengono contattati in chat da adulti, oltre che modifiche nell'algoritmo di ricerca per rendere più difficile per gli adulti iscritti di trovare e seguire adolescenti.

Oltre a questo Instagram ha collaborato con varie Associazioni nell'implementazione di una campagna di sensibilizzazione per i più giovani e i genitori che approfondisce gli strumenti di sicurezza a disposizione e le nuove impostazioni sulla privacy, oltre a un elenco di suggerimenti e spunti di conversazione per aiutare i genitori nelle discussioni con i loro ragazzi sulla loro presenza online.

In base a queste linee guida gli adolescenti saranno anche incoraggiati – tramite messaggi diretti e mail, a usare i loro profili in modalità privata al momento della registrazione.

«Utilizzando l'apprendimento automatico per segnalare interazioni potenzialmente inappropriate, migliorando le funzionalità di privacy degli adolescenti e inviando messaggi di posta elettronica agli utenti più giovani con informazioni sulla sicurezza in tempo reale, Instagram fornisce ai giovani degli strumenti utili per una corretta esperienza online», ha dichiarato Lucy Thomas, co-fondatrice dell'Associazione australiana Project Rockit, impegnata nella cybersicurezza per minori.