Facebook può cancellare i post no vax e sospendere gli account

La decisione

La sentenza parte dalla valutazione della vessatorietà delle clausole. In base all’articolo 33 del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005), sono vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La valutazione deve essere fatta caso per caso dal giudice, tenendo conto del servizio offerto e della natura della violazione.

Per il giudice, le condizioni contrattuali non possono ritenersi vessatorie perché possono essere ricondotte nell’alveo dell’ordinaria regolamentazione contrattuale. Inoltre, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche per gli utenti dei social network non è assoluto ma incontra dei limiti, dettati nel caso esaminato dal diritto alla salute degli altri iscritti. Quindi, le limitazioni alla libertà di espressione contenute nelle condizioni di utilizzo di Facebook non possono essere ritenute vessatorie e la decisione di sospendere l’account della ricorrente è proporzionata rispetto alle ripetute violazioni.

I precedenti

Già in passato i tribunali si sono occupati della legittimità delle decisioni dei social network, valutandone di volta in volta la proporzionalità e assumendo, spesso, decisioni favorevoli agli utenti. Così, la Corte d’appello dell’Aquila ha condannato Facebook a risarcire con 15mila euro di danni un utente ingiustamente bannato per aver pubblicato fotografie e didascalie con la caricatura di Mussolini (sentenza 1659 del 9 novembre 2021).

Invece, a Pordenone, il Tribunale ha condannato il social network a riattivare immediatamente il profilo di un utente, che era stato sospeso per aver pubblicato un estratto di una partita di tennis, poi immediatamente cancellato, protetto da copyright. In questo caso il giudice aveva disposto anche il pagamento di 150 euro di indennizzo per ogni giorno di ritardo nella riattivazione dell’account ingiustamente sospeso (ordinanza del 10 dicembre 2018).

La valutazione, quindi, dipende dal caso concreto e presuppone un delicato giudizio di bilanciamento che oggi impegna giudici di tutto il mondo, chiamati a destreggiarsi tra le richieste di utenti più o meno illustri. In sintesi, gli standard della comunità, sottoscritti e accettati al momento dell’iscrizione ai social network, hanno lo scopo di garantire i valori della sicurezza, della privacy e della dignità e dovrebbero quindi assicurare il rispetto della legge e dei diritti aventi rilevanza costituzionale, come per esempio la dignità della persona, la riservatezza, la sicurezza e, come nel caso ora deciso dal Tribunale di Varese, la salute collettiva. Se l’utente non rispetta questi standard, le sospensioni decise dai social network possono essere ritenute legittime.