Brillano i conti di Apple e Facebook, ricavi oltre le stime

Sia Apple sia Facebook battono le aspettative e realizzano, nella prima trimstrale del 2021, conti lusinghieri. Facebook brilla grazie soprattutto alle maggiori spese pubblicitarie dovute all’aumento del traffico online indotto dalla pandemia; i ricavi totali, che consistono principalmente in pubblicità, sono stati di 26,17 miliardi di dollari nel primo trimestre terminato lo scorso 31 marzo, con una crescita del 48%. Battuta quindi la stima media degli analisti, che prevedeva ricavi per 23,67 miliardi di dollari. L'utile per azione è balzato del 94% a 9,4 miliardi, mentre gli utenti attivi mensili sono risultati pari a 2,85 miliardi, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Anche la società di Cupertino ha registrato vendite e profitti molto superiori alle aspettative di Wall Street: i ricavi sono cresciuti del 54% a 89,53 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è salito a 23,6 miliardi. La società ha anche annunciato un riacquisto di azioni proprie per 90 miliardi di dollari. Le vendite in Cina dei prodotti della società sono quasi raddoppiate e i risultati hanno superato gli obiettivi degli analisti in ogni categoria, guidati da 6,5 ​​miliardi di

dollari in più nei ricavi dovuti all’iPhone rispetto alle previsioni e alle vendite di Mac di circa un terzo migliori rispetto alle stime. L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha affermato che la società prevede l’arrivo della ripresa economica. «Penso che gli Stati Uniti saranno molto forti. Certamente, tutte le indicazioni che vedo sarebbero molto positive per l'economia Usa», ha detto Cook in un'intervista. I risultati sono arrivati ​​nel mezzo di una carenza globale di semiconduttori che ha ostacolato i produttori automobilistici statunitensi ma che sembra aver lasciato indenne Apple, un importante acquirente di chip noto per la sua esperienza nella catena di fornitura.