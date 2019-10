Facebook: via al roadshow per favorire la digitalizzazione delle Pmi

Come sviluppare il proprio business

L’incontro al Binario F è stato anche un’occasione per spiegare come elaborare strategie di marketing efficaci, utili ad attrarre nuovi clienti e a incrementare le vendite, in talia come all’estero. Nel corso dell’incontro è stato lanciato anche “Made by Italy, Loved by the world”, un sito promosso da Facebook per aiutare le Pmi a sviluppare il proprio business anche attraverso l’export, ispirato al principio che «i prodotti realizzati in Italia possano essere conosciuti e apprezzati dal mondo». Ci sono strumenti per trovare un’audience globale e per promuovere la propria attività. Ci sono anche esempi concreti di piccoli imprenditori che sono riusciti a crescere e a consolidare la propria attività attraverso le piattaforme digitali.

Poche aziende si sentono altamente tecnologiche

Il panorama economico italiano è costituito soprattutto da piccole e medie imprese: sono 4,5 milioni che rappresentano il 90% del business e il 67,3% del fatturato nazionale. Tre pmi su quattro usano Facebook «per la propria attività, per farsi conoscere, attrarre nuovi clienti e quasi la metà afferma di aver assunto nuovi dipendenti grazie alla crescita ottenuta usando questa piattaforma». Più della metà delle Pmi italiane si ritiene abbastanza tecnologica (59,4%), ma solo il 18,2% crede di aver raggiunto un livello molto alto di innovazione digitale. Le imprese che si sentono molto tecnologiche sono, di fatto, quelle che investono per sviluppare nuovi modelli di business (62,7%) e in funzione dell'internazionalizzazione (36%). Il sito “Boost with Facebook” mette anche a disposizione programmi di formazione e strumenti di e-learning gratuiti (ad esempio Blueprint), soluzioni gratuite come le Pagine o Jobs, il nuovo strumento che consente alle aziende di pubblicare annunci per posizioni aperte e aiuta le persone a candidarsi alle offerte di lavoro direttamente su Facebook.