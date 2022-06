Facile.it diventa americana, va al fondo Silverlake per oltre un miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo finanziario statunitense Silverlake si aggiudica l’acquisizione di Facile.it, piattaforma assicurativa leader in Italia. Secondo indiscrezioni il private equity americano, come già anticipato dal Sole 24 Ore nelle scorse settimane, avrebbe vinto il processo competitivo per rilevate la controllata dell’investitore scandinavo Eqt.

Il processo aveva attirato l’interesse di un gruppo di private equity: in campo erano scesi Warburg Pincus, SilverLake, Cinven, Permira e Advent. Proprio SilverLake...