Facite ammuina

2' di lettura

Rieccomi, con un balzo dal mio gelido antro come un paesaggio diafano di Caspar D. Friedrich, per un giro d’orizzonte propiziatorio, alla ripresa settembrina. Primo stop al Meeting di Rimini e trasecolo: Padre Sosa Abascal, preposito generale della Compagnia Gesù, smentisce il Pontefice, pure gesuita, che mi aveva dato cittadinanza (Gaudete et exultate, 2018) sostenendo che il diavolo non esiste in forma personale, ultima contraddizione interna nel mondo della chiesa. Poi mi prendo il lusso di una visitina alle aste di auto d’epoca a Monterey e a Carmel, ove un giovane Clint Eastwood fu sindaco. E strabuzzo gli occhi: risultati in calo di oltre un terzo. Tra gli invenduti la mitica prima Porsche, la Typ 4, stimata 20 Mln di dollari. Inquietante. Perché storicamente l’andamento di qui anticipa i mercati finanziari.

Ma non sarà che su questa estate Belzebu ci abbia messo la coda? Dal tripudio di folle per un selfie con Salvini, tra rosari e giaculatorie, come la DC del ’46, a Trump che credendo di giocare a Monopoli dà buca alla premier danese perché non gli vende la Groenlandia. Un altro solo gli assomiglia, Boris Johnson, che ottiene dalla Regina illico et immediate la chiusura del Parlamento e mani libere nella Brexit. Intanto, nel clima tropicalizzato non si controllano gli incendi in Amazzonia e Canarie; a Cape Cod pescecani attirati dall’aumento delle sapide foche grigie piantano le jaws su un surfista; e zanzare sempre più attive fanno 750.000 vittime, come si discute al “World Mosquito Day”.

Insomma, un facimme ammuina, una follia collettiva “a fronte praecipitium, a tergo lupi”. Però, però: Francesco Meli sarà un bel Cavaradossi nella Tosca del 7 dicembre in Scala dove utinam, Deo gratias, si è fatta chiarezza al vertice; tanto da “Fà magnà ‘o limone” al direttore musicale. Mentre Muti trionfa a Salisburgo nel trentesimo di Karajan con un Verdi Requiem da favola. Consolatio maxima.