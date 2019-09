Fact-check sul petrolio saudita: foto e video non cancellano i dubbi  

Qualcuno è sobbalzato: la sicurezza dei giornalisti – ai quali è stato fatto indossare soltanto un elmetto – è stata messa a rischio secondo alcuni tecnici del settore, se è vero che nei due siti la produzione è già parzialmente ripresa.

In posti del genere, afferma un esperto, «è assolutamente impossibile mandare in giro persone con smartphone e telecamere senza che indossino rilevatori per i gas H2S (idrogeno solforato o acido solfidrico, Ndr)». Questo a maggior ragione quando «ci sono impianti perforati, che potrebbero generare perdite».

«Se hai fughe di H2S sopra i limiti non lo senti e muori in pochi minuti», ha chiarito un secondo esperto. Un terzo professionista è più cauto nelle ipotesi: «È probabile che i giornalisti fossero accompagnati da persone munite di rilevatori, consegnarne uno a chi non è addestrato a usarlo non serve a nulla», è più pratico «creare una cortina di sicurezza attorno piuttosto che fare i fiscali».

Quanto alle questioni tecniche, i dirigenti di Saudi Aramco hanno ribadito anche ieri che i due complessi colpiti torneranno entro fine mese «ai livelli di attività di prima degli attacchi». Per Abqaiq, crocevia strategico per l’export di Riad, questo significa salire dai 2 milioni di barili al giorno già recuperati a 4,5 mbg (non 4,9 mbg come era stato detto nei giorni scorsi, né la piena capacità di 7 mbg, che viene da pensare fosse già compromessa in precedenza).